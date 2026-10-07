Raúl Jiménez, compañero de selección de Mora, ve en la Bundesliga y en el BVB una buena opción para el desarrollo del futbolista, de solo 17 años, que al parecer ya habría despertado el interés de prácticamente todos los grandes clubes de Europa.

"Tiene condiciones para jugar en cualquier sitio, pero también puede ser un proceso gradual, paso a paso. ¿Dónde me gustaría verlo? Quizá en Alemania, en el Borussia Dortmund. Tienen su propio estilo de juego", dijo Jiménez en una entrevista con Claro Sports.

Sin embargo, un traspaso sería una operación extremadamente costosa para el BVB, sobre todo porque el Dortmund ya ha cerrado recientemente dos fichajes caros para las posiciones predilectas de Mora: Giannis Konstantelias y Konstantinos Karetsas.

¿Opciones del BVB por Mora? Liverpool ya ofrecería 45 millones

Además, se dice que el Liverpool prepara una oferta récord de casi 45 millones de euros. Así lo informa el muy reconocido periodista deportivo mexicano David Faitelson, que cita a la conocida agente Rafaela Pimenta, quien además de Mora también representa a superestrellas internacionales como Erling Haaland.

Pimenta ya había dejado claro anteriormente que su jugador no sería en ningún caso una ganga si algún club se presentara ante Club Tijuana para comprar a la joya ofensiva, catalogada en los medios mexicanos como un talento del siglo, de un contrato que se extiende hasta 2029. "Por 15 millones no te llevas ni una pierna de Gilberto", bromeó Pimenta en octubre del año pasado.

¿Está ya el BVB en contacto con Gilberto Mora?

A finales de julio, la cadena de televisión TUDN informó de que el BVB había intensificado su interés por el jugador más joven del pasado Mundial y había contactado con el entorno de Mora. Algo de lo que también habló el experto de Sky Lothar Matthäus.

"Mora, el mexicano de 17 años, ha jugado cuatro partidos en este Mundial. Con 17 años, el gran talento de México ya está en la agenda de muchos clubes europeos. También he oído que el Borussia Dortmund ya ha empezado a mover ficha", dijo a Bild.

Además de los Reds y el BVB, también el Real Madrid y el FC Barcelona pelean supuestamente con intensidad por los servicios del mediapunta con olfato goleador. AS informó recientemente de que los dos eternos rivales podrían tener cierta ventaja sobre la competencia. Y es que ambos clubes mantendrían una excelente relación con Pimenta.

Sin embargo, eso también debería aplicarse al Dortmund, ya que otro cliente de Pimenta, Haaland, también hizo escala en la cuenca del Ruhr durante dos años y medio antes de convertirse definitivamente en uno de los mejores delanteros centro del mundo en el Manchester City.

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¿Gilberto Mora solo quiere fichar por el Real Madrid?

Mientras tanto, al parecer Mora rechazó en su día una prueba en el Barça, y el trasfondo es picante. "Tiene un sueño, que es jugar en el Real Madrid. Pero tiene los pies en el suelo. Le encanta ver al Real Madrid y seguramente se imagina jugando allí. Creo que tiene una familia muy centrada, su padre lo ha guiado muy bien, y ojalá podamos verlo triunfar allí. Creo que tiene la calidad para jugar en estas ligas", citó ESPN a Ignacio Ruvalcaba, director de la academia juvenil de Tijuana.

Un traspaso al Real Madrid, o quizá al BVB, debería acelerarse de verdad a más tardar en verano. Porque entonces Mora será mayor de edad. Su 18º cumpleaños será el 14 de octubre. Por tanto, un traspaso invernal a Europa también sería perfectamente posible.

Su inicio de temporada en México respaldó las aspiraciones y el estatus de Mora como enorme talento. En los primeros siete partidos de liga marcó cinco goles y dio una asistencia. Durante el parón de selecciones marcó su primer gol con la selección mexicana en su 13º partido, en el empate 1-1 ante Colombia.