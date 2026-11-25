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Revive la extraordinaria tarde de marzo de 2023 en la que el Liverpool arrolló al Manchester United por un histórico 7-0. Desde la eficacia de Cody Gakpo ante la portería hasta el doblete con el que Mohamed Salah batió un récord, fue una exhibición táctica que desató la euforia en Anfield.

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El 5 de marzo de 2023, el césped de Anfield fue testigo de un acontecimiento que desafió la lógica táctica y los precedentes históricos. En un nuevo capítulo de la rivalidad más célebre del fútbol inglés, el Liverpool firmó una actuación de una eficacia tan implacable que fue mucho más que una victoria. Aquel 7-0 igualó la mayor derrota de toda la historia del Manchester United y supuso el triunfo más abultado del Liverpool en partido oficial ante sus rivales del otro extremo de la autopista M62. Para comprender su magnitud, hay que mirar más allá del marcador final y detenerse en la precisión con la que se produjo el derrumbe de la segunda mitad.

Recordar los siete goles con los que el Liverpool arrolló al Manchester United en Anfield es una muestra de lo despiadada que puede llegar a ser la rivalidad más intensa del fútbol inglés cuando un equipo encadena una ocasión tras otra. Antes del próximo encuentro entre estos históricos rivales, introducir nuestro código promocional de megapari permite obtener créditos de bienvenida para apostar en la Premier League.

La brecha táctica antes del descanso

La primera parte apuntaba a un partido decidido por pequeños detalles. El Manchester United, reforzado por su reciente triunfo en la Copa de la Liga, se mostraba compacto y disciplinado. Sin embargo, el encuentro cambió en el minuto 43 por una combinación de brillantez individual y fallo estructural. Gakpo, que se cerraba desde la banda izquierda, recibió un pase en profundidad bien medido. Con un toque elegante para superar a su marcador y una definición precisa al palo largo, abrió el marcador. El Liverpool se fue al vestuario con 1-0, pero el verdadero vendaval quedó reservado para los siguientes 45 minutos.

Una segunda parte de caos y eficacia

Tras la reanudación llegó un desplome psicológico y táctico pocas veces visto a este nivel. En menos de dos minutos, Darwin Nunez amplió la ventaja con un cabezazo a corta distancia. En el minuto 50, Gakpo marcó el tercero con una vaselina tras un fulgurante contraataque conducido por Salah. El centro del campo visitante, habitualmente tan sólido, quedó desbordado con facilidad mientras el fútbol vertiginoso de Jurgen Klopp alcanzaba su punto álgido. Cada transición parecía acabar en una ocasión y cada ocasión, en gol, ante el rugido incrédulo de la grada de Anfield.

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Salah consolida su condición de leyenda

La tarde fue de Salah, un jugador acostumbrado a atormentar al Manchester United. En el minuto 66, disparó con potencia a la parte alta de la portería para hacer el 4-0. Diez minutos después, Nunez añadió el quinto. Pero la historia esperaba en el minuto 83, cuando Salah aprovechó una oportunidad para marcar su segundo gol y el sexto del Liverpool. El tanto tuvo una importancia estadística: Salah llegó a los 129 goles en la Premier League con el Liverpool, superó a Robbie Fowler y se convirtió en el máximo goleador histórico del club en la competición.

El último gol de un héroe que se despedía

Mientras el reloj se acercaba al final, aún quedaba espacio para un desenlace cargado de simbolismo. Roberto Firmino, que había anunciado recientemente que dejaría el club al término de la temporada, salió del banquillo para poner el broche final. En el minuto 88, controló un pase dentro del área, se giró y marcó el séptimo. El gol desató la alegría sin límites y rindió un homenaje apropiado a un jugador que encarnó el espíritu generoso de la era Klopp, al tiempo que cerraba un resultado del que se hablará durante décadas.

En definitiva, aquel 7-0 fue un resultado excepcional nacido del encuentro entre una eficacia perfecta ante la portería y una rendición defensiva total. El Manchester United había llegado a Anfield con la esperanza de demostrar su regreso a la élite, pero se marchó tras sufrir la derrota más abultada de su historia en la Premier League. Para el Liverpool, fue un día en el que todo le salió bien: una exhibición táctica que reescribió los libros de récords y recordó al mundo del fútbol el poder singular y asfixiante de Anfield cuando su equipo está motivado para un derbi.