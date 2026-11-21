Liverpool-Manchester United: datos del partido

Premier League - Jornada 11 22 nov 2026 - 11:30 Anfield

El bautismo de fuego de Pochettino choca con el impulso del Liverpool en Anfield

El Liverpool recibe el domingo al Manchester United en Anfield en un partido de la Premier League con mucho en juego en ambos extremos de la clasificación. El Liverpool ocupa la cuarta plaza, mientras que el United llega hundido en el 18.º puesto tras un pésimo inicio de temporada.

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Mauricio Pochettino dirigirá al United por primera vez después de que la semana pasada se confirmara que sucedería a Michael Carrick. Voló de Cincinnati a Manchester inmediatamente después del partido del martes contra Haití en la Liga de Naciones de la Concacaf, lo que dejó a su cuerpo técnico muy poco tiempo para preparar a su nueva plantilla de cara a una de las visitas más exigentes del fútbol inglés.

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El técnico del Liverpool, Andoni Iraola, afronta el fin de semana con sus propias preocupaciones. Una larga lista de lesionados ha afectado a su plantilla en las últimas semanas, y el estado físico de Dominik Szoboszlai sigue bajo observación después de que el centrocampista húngaro jugara con molestias durante el parón internacional.

La situación del United es preocupante. Una sola victoria en sus diez primeros partidos de la Premier League lo ha dejado en puestos de descenso, y Pochettino afronta un desafío inmediato ante un Liverpool que, pese a sus propias irregularidades, será el gran favorito en casa.

Para Pochettino, el domingo marca el inicio de una misión de rescate. Su cuerpo técnico ya ha abandonado la concentración de la selección masculina de Estados Unidos para empezar los preparativos en Carrington, pero el tiempo juega en su contra.

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