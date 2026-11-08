El Liverpool aplaza su decisión definitiva sobre el fichaje del uruguayo Ronald Araújo hasta el final de la presente temporada, pese al destacado nivel que ofrece el defensa desde que se incorporó al equipo en calidad de cedido procedente del Barcelona el pasado verano. La directiva del club inglés prefiere esperar antes de tomar una decisión respecto a la activación de la cláusula de compra incluida en el contrato del jugador.

Araújo juega con el Liverpool en calidad de cedido hasta el 30 de junio de 2027, con una opción de compra no obligatoria valorada en 47 millones de libras esterlinas, es decir, el equivalente a unos 55 millones de euros, una cifra elevada que empuja al club a posponer su decisión definitiva hasta el final de la temporada, a pesar de informaciones previas que apuntaban a la posibilidad de cerrar la operación en un plazo más corto.

El defensa uruguayo ha ofrecido un nivel muy satisfactorio bajo las órdenes del entrenador español Andoni Iraola, tras disputar 15 partidos en las distintas competiciones y convertirse en un elemento fundamental del once, ya que el cuerpo técnico ha confiado en él en la mayoría de las ocasiones en la posición de lateral derecho, además de su participación como central en algunos encuentros.

Según el diario catalán "Sport", reina la satisfacción en Anfield con el rendimiento de Araújo, quien ha recuperado la confianza en sí mismo gracias a disponer de oportunidades de juego regulares, ha logrado marcar goles decisivos con la camiseta de su nuevo equipo y se ha proclamado mejor jugador del Liverpool durante el mes de octubre, algo que refleja la magnitud del impacto que ha dejado desde su llegada.

Los cálculos del Liverpool podrían cambiar durante el próximo periodo, ante la posibilidad de que Virgil van Dijk y Joe Gomez abandonen el equipo durante el presente año, lo que podría dejar un vacío en la posición de central, lo cual brinda a Araújo una mayor oportunidad de continuar, sobre todo porque esa posición goza de gran importancia en los planes del club inglés.

Por su parte, Araújo prefiere esperar hasta el final de la temporada antes de decidir su próximo paso, al tiempo que es consciente de que el Barcelona sigue de cerca su situación, especialmente porque todavía mantiene un contrato con el club catalán que se extiende hasta el año 2032 y, por tanto, no hay indicios sobre la posibilidad de resolver su futuro en estos momentos.