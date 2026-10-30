Previa del Liverpool-Arsenal de la Premier League

Premier League - Jornada 9 1 nov 2026 - 11:30 Anfield

El Liverpool-Arsenal comienza el domingo 1 de noviembre a las 15:30 EST y las 19:30 GMT.

Anfield, un fortín que espera al campeón

Tras un comienzo de temporada algo irregular a las órdenes de Andoni Iraola, el Liverpool es ahora mismo uno de los equipos más en forma de Inglaterra. Si se incluye la victoria ante el Chelsea en la tanda de penaltis de la Copa de la Liga inglesa, el Liverpool ha ganado cinco partidos consecutivos y ha marcado 15 goles en ese periodo. Alguna de las dos rachas tendrá que terminar: el equipo local acumula tres victorias seguidas en Anfield y los visitantes de Arteta han ganado cinco de sus últimos seis partidos a domicilio en la Premier League.

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El Arsenal pone a prueba sus aspiraciones al título en Anfield

El Arsenal, campeón de la Premier League, ha comenzado la temporada en plena forma, con ocho victorias en nueve partidos. Su único tropiezo fue la derrota por 3-0 ante el Brighton antes del último parón internacional, pero ha respondido de manera sobresaliente con tres triunfos consecutivos en la Premier League frente al Leeds, el Nottingham Forest y el Everton. Sin embargo, no todo ha sido perfecto: empató 2-2 ante el Bayern de Múnich en la Champions League y cayó por sorpresa frente al Fleetwood Town, de la cuarta categoría, en la Copa de la Liga inglesa. La tarjeta roja que vio el adolescente Max Dowman en esa derrota en la tanda de penaltis implica que el talentoso jugador de 16 años se perderá tres partidos de competiciones nacionales, empezando por este. El Arsenal no gana un partido de Premier League en Anfield desde 2012: lleva 13 visitas sin lograrlo.

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Datos clave y bajas por lesión

El Arsenal no gana un partido de Premier League en Anfield desde septiembre de 2012.

El Arsenal de Mikel Arteta, vigente campeón, lleva cuatro enfrentamientos sin vencer al Liverpool, aunque tres de ellos acabaron en empate.

El Liverpool no puede contar con los lesionados Víctor Muñoz y Dominik Szoboszlai, mientras que el Arsenal afronta el partido sin Bukayo Saka, William Saliba ni el sancionado Dowman.

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