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Previa del partido

Premier League - Jornada 9 1 nov 2026 - 11:30 Anfield

El Arsenal visita Anfield este domingo para disputar un partido de la Premier League de gran importancia en ambos extremos de la tabla. El equipo londinense ocupa la segunda posición y llega a Merseyside con sus aspiraciones al título intactas, mientras que el Liverpool busca prolongar su buena racha reciente a las órdenes de Andoni Iraola.

El Arsenal ha ganado ocho de sus nueve primeros partidos de liga, un balance que refuerza su condición de aspirante al título esta temporada. Sin embargo, Anfield sigue siendo un obstáculo difícil de superar. El equipo no ha sumado los tres puntos allí en un partido de la Premier League desde hace 14 años y acumula 13 visitas sin ganar en liga.

Mikel Arteta ha sido claro sobre lo que representa el partido del domingo. Ha instado a su plantilla a afrontarlo con plena convicción y a ver esa racha no como una carga, sino como una oportunidad de hacer historia.

El Liverpool llega tras encadenar cinco victorias en todas las competiciones. El equipo de Iraola ha estado especialmente acertado en las últimas semanas: ganó al Brighton en liga y eliminó al Chelsea de la Copa de la Liga, resultados que le permiten afrontar este encuentro con impulso.

El Arsenal afronta el partido con algunas preocupaciones por las lesiones. William Saliba y Bukayo Saka siguen de baja, mientras que el adolescente Max Dowman cumple una sanción después de que se rechazara su recurso contra la tarjeta roja. Declan Rice y Riccardo Calafiori también figuran entre las bajas, aunque ambos volvieron a entrenarse el viernes y serán evaluados antes del inicio del encuentro.

Thierry Henry, en declaraciones previas al partido, confió en que el Arsenal encuentre la manera de ganar pese a las bajas. Señaló los recientes resultados ante el Bayern de Múnich y el Everton como prueba de que esta plantilla sabe sacar adelante los partidos cuando las circunstancias son difíciles.

Esto es todo lo que necesitas saber para ver en directo el Liverpool-Arsenal.

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