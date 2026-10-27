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Liverpool-Chelsea en la Copa de la Liga: todo lo que necesitas saber

Liverpool vs Chelsea
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C. Palmer
Chelsea vs Manchester United
Manchester United
Premier League

Previa completa del Liverpool-Chelsea en la Copa de la Liga inglesa, con el equipo de Andoni Iraola aparentemente empezando a encontrar su sitio en Anfield. ¿Podrá dar la sorpresa un Chelsea que no atraviesa su mejor momento?

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Previa del Liverpool-Chelsea de la Copa de la Liga

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Carabao Cup - Jornada 4
Anfield

El Liverpool recibe al Chelsea en Anfield en la Copa de la Liga el miércoles 28 de octubre a las 17:00 EST y las 19:00 GMT. ¿Podrá el equipo de Andoni Iraola prolongar su buena racha reciente de resultados y actuaciones?

El Liverpool de Iraola por fin funciona a pleno rendimiento

El Liverpool ha ganado cuatro partidos consecutivos en todas las competiciones. En el más reciente, se impuso a un Brighton que ofreció una buena imagen para lograr su primera victoria de la temporada en la Premier League en Anfield. La racha incluye triunfos a domicilio ante el LASK y el Brentford, además de una victoria por 4-3 en casa frente al Villarreal en la Champions League. Iraola querrá corregir la fragilidad defensiva del Liverpool, que solo ha dejado su portería a cero una vez en sus últimos cinco partidos.

Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images

Isak y Barcola, fichajes de gran desembolso, empiezan a dar resultados

El delantero sueco Alexander Isak marcó ante el Brighton su sexto gol de la temporada, con asistencia del recién llegado Bradley Barcola al exjugador del Newcastle.

Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images

El Chelsea llega a Anfield con el ánimo por los suelos

El Chelsea perdió 2-0 en casa ante el Tottenham Hotspur en su último partido de la Premier League. Fue apenas la segunda victoria del Tottenham en Stamford Bridge en 37 visitas en la competición. Ni que decir tiene que es un resultado que no habrá sentado bien a la afición del Chelsea. La irregularidad reciente del equipo se resume en dos derrotas, dos victorias y un empate en sus últimos cinco partidos de la Premier League.

Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images

Datos clave, lesiones y sanciones

  • El Liverpool está invicto en sus últimos cinco enfrentamientos en casa contra el Chelsea.
  • Cole Palmer está sancionado para el Chelsea tras su tarjeta roja ante el Tottenham, mientras que Emi Martinez y Joao Pedro siguen de baja por lesión.

Posibles onces

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Barcola, Wirtz, Gakpo; Isak.

Chelsea (3-4-2-1): Penders; Acheampong, Lacroix, Colwill; Neto, Caicedo, Henderson, Hato; Quenda, Rogers; Welbeck.

Noticias de los equipos y plantillas

Liverpool contra Chelsea alineaciones probables

Manager

  • A. Iraola

Andoni Iraola dirigirá al Liverpool en este partido de la Copa de la Liga, aunque por ahora no hay un posible once confirmado ni información confirmada sobre bajas por lesión o sanciones. Habrá novedades cuando se acerque el inicio del encuentro.

Xabi Alonso dirige al Chelsea en esta eliminatoria, pero tampoco se han confirmado por ahora detalles sobre la plantilla, lesiones o sanciones. Se espera conocer más novedades del equipo antes del partido.

Estado de forma

LIV

LIV - Formulario

MCI
L0-3
LAS
W3-6
BRE
W1-2
VIL
W4-3
BHA
W2-0
Gol marcado (encajado)
14/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
CHE

CHE - Formulario

HUL
D2-2
BRE
L3-0
BOU
W5-1
EVE
W0-2
TOT
L0-2
Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Liverpool llega a este partido en un buen momento, con cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su única derrota en esa serie fue el 3-0 ante el Manchester City en la Premier League el 11 de octubre. Desde entonces, ha encadenado cuatro triunfos, entre ellos uno por 3-6 a domicilio ante el LASK en la Champions League y otro por 4-3 frente al Villarreal. En esos cinco partidos, el Liverpool marcó 16 goles y encajó 9, cifras que reflejan una gran producción ofensiva, aunque en ocasiones ha concedido demasiado atrás. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 ante el Brighton en la Premier League el 25 de octubre.

El Chelsea ha ganado dos de sus últimos cinco partidos, ha perdido otros dos y ha empatado uno. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-0 ante el Tottenham Hotspur el 24 de octubre. Antes había vencido 5-1 al Bournemouth y 2-0 al Everton a domicilio, pero también había sufrido una derrota por 3-0 ante el Brentford en esa serie de partidos. El Chelsea empató 2-2 con el Hull City en el quinto de esos encuentros, por lo que llega a esta eliminatoria copera con un balance irregular.

Enfrentamientos directos

Cara a cara

LiverpoolEmpateChelsea
2
1
2
Premier League
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Liverpool
LIV
1
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Chelsea
CHE
1
F
Premier League
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CHE
2
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Premier League
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3
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Premier League
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Chelsea
CHE
1
F
Carabao Cup
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
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Liverpool
LIV
1
F
6Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron4/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en la Premier League el 9 de mayo de 2026, cuando el Liverpool y el Chelsea empataron 1-1 en Anfield. Antes, el Chelsea había ganado 2-1 en casa en octubre de 2025 y 3-1, también en casa, en mayo de 2025. En los cinco enfrentamientos directos más recientes, el Liverpool ha ganado dos, el Chelsea ha ganado otros dos y uno ha terminado en empate. El único enfrentamiento anterior de la Copa de la Liga que figura en los datos acabó con una victoria del Liverpool por 1-0 en el campo del Chelsea en febrero de 2024.

Clasificación

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