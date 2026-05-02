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Primera División - Primera División Estadio de la Ceramica

Cómo ver Villarreal vs Levante en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y retransmisión en directo disponibles para seguir el Villarreal vs Levante. El partido puede verse en DAZN y en Movistar+, las dos plataformas con derechos para emitir la Primera División en España.

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El Villarreal recibe al Levante en el Estadio de la Cerámica en un duelo de Primera División que enfrenta a dos clubes con objetivos radicalmente distintos en esta recta final de temporada.

El Submarino Amarillo llega al partido como uno de los equipos más sólidos de la segunda vuelta. Terceros en la clasificación, los de Marcelino han consolidado su candidatura a la Champions League con actuaciones convincentes, incluida una victoria 2-1 ante el Celta de Vigo el pasado 26 de abril.

La profundidad de la plantilla villarrealense ha sido clave. Pape Gueye ha ejercido como eje en el centro del campo, mientras que el joven extremo Tanner Oluwaseyi ha aportado desborde y verticalidad desde que llegó procedente de la MLS.

El Levante, en cambio, afronta el partido desde la decimonovena posición. El descenso sigue siendo una amenaza real, aunque el equipo lleva tres victorias en los últimos cinco encuentros, entre ellas un contundente 2-0 ante el Sevilla el 23 de abril.

Los granotas han demostrado que pueden competir fuera de casa. Su capacidad para sacar puntos en campos complicados puede ser determinante en las jornadas que restan.

Para el Villarreal, sin embargo, ceder puntos en casa frente a un rival directo por la permanencia no entra en sus planes. La presión de la tabla empuja en sentidos opuestos, y eso convierte este partido en un escenario con mucho en juego para ambos.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el Villarreal vs Levante en directo, incluyendo canales de televisión, retransmisión en streaming y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El Villarreal llega al partido con varias bajas en la enfermería. P. Cabanes, S. Mourino, T. Buchanan y J. Foyth están descartados por lesión. El club no ha comunicado ninguna baja por sanción. No hay once probable confirmado, por lo que se añadirán novedades a medida que se acerque el pitido inicial.

El Levante presenta una baja por lesión: U. Elgezabal no estará disponible para este desplazamiento. Tampoco hay suspendidos en el equipo visitante. Al igual que en el caso del Villarreal, no se ha facilitado un once inicial previsto, y la información se actualizará si se producen cambios antes del partido.

Forma

El Villarreal acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos de Primera División, con un balance de W3-D1-L1. Su resultado más reciente fue una victoria 2-1 ante el Celta de Vigo el 26 de abril, y antes de eso firmaron un triunfo 1-2 en el campo del Athletic Club. El único tropiezo en este tramo llegó en Girona, donde cayeron 1-0. El equipo anotó siete goles y encajó cinco a lo largo de esos cinco encuentros.

El Levante también presenta un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimas cinco jornadas. Su partido más reciente, el 27 de abril ante el Espanyol, acabó 0-0. Antes de ese empate, los granotas encadenaron dos victorias consecutivas: 2-0 al Sevilla y 1-0 al Getafe. Su derrota en este tramo fue un 2-0 ante la Real Sociedad. El Levante marcó ocho goles y recibió cinco en esos cinco duelos, con un 4-2 al Real Oviedo como su actuación más productiva.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 18 de febrero de 2026 en Primera División, con el Levante como local y victoria del Villarreal por 0-1. Antes de ese choque, el Villarreal goleó al Levante 5-0 en enero de 2022 en la Cerámica, también en liga. Considerando los cinco últimos enfrentamientos registrados, el Villarreal acumula tres victorias frente a una del Levante, con un empate en el balance.

Clasificación

En la tabla actual de Primera División, el Villarreal ocupa la tercera posición, mientras que el Levante se encuentra en el decimonoveno puesto.