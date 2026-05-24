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Primera División - Primera División Estadio de la Ceramica

Cómo ver Villarreal vs Atlético Madrid en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Villarreal vs Atlético Madrid se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás los detalles para seguir el partido en televisión o mediante streaming en línea.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Estadio de la Cerámica acoge este fin de semana un duelo de Primera División con implicaciones directas en la lucha por los puestos europeos. Villarreal y Atlético Madrid se enfrentan con ambos conjuntos separados por apenas un punto en la clasificación, lo que convierte este partido en uno de los encuentros más determinantes del tramo final de la temporada.

El submarino amarillo llega al partido en un momento de incertidumbre. Tras golear al Levante 5-1 a principios de mayo, el equipo de Marcelino García Toral encadenó una derrota ante el Sevilla y otra ante el Rayo Vallecano, cediendo terreno en la tabla. La solidez que mostró durante gran parte de la campaña ha dado paso a una fragilidad defensiva que el técnico asturiano deberá corregir con urgencia.

El Atlético de Madrid, por su parte, llega con el peso emocional de una despedida histórica. Antoine Griezmann cerró su etapa en el Metropolitano con su asistencia número 100 con el club, en lo que fue su último partido como local antes de su marcha a la MLS. El francés sigue siendo titular en el once de Simeone, pero el equipo sabe que pronto deberá recomponerse sin su figura más emblemática.

Diego Simeone afronta este partido con una lista de bajas considerable. Las ausencias de Julián Álvarez, José Giménez y Pablo Barrios, entre otros, merman las opciones del técnico argentino, quien además deberá gestionar el desgaste acumulado tras una temporada exigente en varios frentes. Simeone ha reconocido públicamente el peso mental que supone el fútbol de alto nivel de forma continuada.

Villarreal tiene la ventaja de jugar en casa y la necesidad de sumar para no perder de vista el tercer puesto. El Atlético, en cambio, sabe que una victoria en Castellón le permitiría adelantar a su rival y afianzar su posición en la pelea por la Champions League. El margen de error para ambos es mínimo.

A continuación encontrarás toda la información sobre dónde ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Marcelino García Toral no podrá contar con Santi Comesaña ni con Juan Foyth por lesión para este partido. El once proyectado del Villarreal es el siguiente: Arnau Tenas; Alfonso Pedraza, Santiago Mouriño, Renato Veiga, Pau Navarro; Alberto Moleiro, Tajon Buchanan, Pape Gueye, Daniel Parejo; Georges Mikautadze, Nicolas Pépé.

Diego Simeone afronta el partido con una enfermería muy poblada. Nico González, Johnny Cardoso, Nahuel Molina, Rodrigo Mendoza, Julián Álvarez, José Giménez y Pablo Barrios están todos descartados por lesión, mientras que Robin Le Normand cumple sanción. El once previsto del Atlético es: Juan Musso; Matteo Ruggeri, Marc Pubill, David Hancko, Marcos Llorente; Ademola Lookman, Alejandro Baena, Giuliano Simeone, Koke; Obed Vargas, Antoine Griezmann. Se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del pitido inicial.

Forma

El Villarreal llega al partido con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. El equipo encadenó victorias ante Levante, con un contundente 5-1, y ante el Celta de Vigo por 2-1, pero después cedió puntos ante el Mallorca con un empate y encajó derrotas ante el Sevilla, 3-2, y ante el Rayo Vallecano, 2-0. El equipo ha marcado diez goles en ese periodo pero ha recibido ocho, una cifra que refleja una vulnerabilidad defensiva real en las últimas semanas.

El Atlético de Madrid presenta un balance de tres victorias y dos derrotas en sus cinco últimos partidos. La más reciente fue un triunfo 1-0 ante el Girona en liga, que siguió a una victoria a domicilio ante el Osasuna por 1-2. Sin embargo, antes de esa racha positiva, el equipo cayó ante el Celta de Vigo y fue eliminado de la Liga de Campeones tras perder 1-0 ante el Arsenal. El conjunto rojiblanco ha marcado cinco goles y ha encajado dos en ese tramo, con una solidez defensiva que contrasta con los problemas del rival.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en septiembre de 2025, cuando el Atlético de Madrid se impuso al Villarreal por 2-0 en el Metropolitano. Antes de eso, los dos equipos empataron 1-1 en enero de 2025 en ese mismo estadio. Si se amplía la mirada a los últimos cinco cruces, el Atlético acumula dos victorias frente a una del Villarreal, con dos empates. Los de Madrid han demostrado cierta superioridad en la serie reciente, aunque los resultados en Castellón han sido más equilibrados.

Clasificación

En la tabla de Primera División, el Villarreal ocupa el tercer puesto y el Atlético de Madrid el cuarto, por lo que este partido es un duelo directo por la posición que da acceso a la Liga de Campeones.