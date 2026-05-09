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Premier League - Premier League Stadium of Light

Cómo ver Sunderland vs Manchester United en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El partido entre Sunderland y Manchester United se puede seguir en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que tienen los derechos de emisión del encuentro. A continuación encontrarás las opciones de televisión y streaming disponibles.

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Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Stadium of Light acoge un partido con mucho en juego en la Premier League, con el Manchester United de visita en Sunderland en un duelo que llega en un momento decisivo de la temporada.

El conjunto local atraviesa un tramo irregular. Sunderland ha sumado solo un punto en sus últimos tres encuentros de liga, con derrotas ante Nottingham Forest y Aston Villa que han frenado el impulso que traía tras victorias frente a Tottenham y Newcastle.

El Manchester United, en cambio, llega con el viento a favor. Michael Carrick ha transformado el ambiente en el vestuario, y los resultados lo reflejan: tres victorias consecutivas en Premier League, incluyendo un triunfo ante el Liverpool en la última jornada, han catapultado al equipo al tercer puesto de la tabla.

Casemiro ha sido uno de los pilares de esa transformación. El centrocampista brasileño, completamente rejuvenecido bajo las órdenes de Carrick, ha respaldado públicamente al técnico interino para que asuma el cargo de forma permanente, señalando que el entrenador tiene todo lo necesario para liderar al club a largo plazo.

Amad Diallo también ha destacado el cambio cultural en el equipo desde la llegada de Carrick, subrayando una nueva unidad colectiva en el vestuario. Esa cohesión se nota sobre el césped, con el United mostrando una solidez que no se veía en meses.

Sunderland necesita los tres puntos para alejarse de la zona de peligro y no puede permitirse una derrota en casa. El reto es mayúsculo frente a un United que llega con confianza y con la vista puesta en afianzar su posición entre los mejores del campeonato.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario oficial del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

Sunderland llega al partido con varias bajas en su plantilla. Bertrand Traoré, N. Angulo y R. Mundle están en la enfermería, mientras que D. Ballard no podrá participar por sanción. El once proyectado para el encuentro parte de la portería de R. Roefs y sitúa a C. Talbi y B. Brobbey en ataque.

Por parte del Manchester United, la única baja confirmada es M. de Ligt por lesión, y el equipo no tiene ningún jugador sancionado. Carrick tiene previsto alinear a S. Lammens bajo palos, con B. Fernandes, M. Cunha y B. Mbeumo acompañando a B. Sesko en la zona ofensiva según el once proyectado. Se añadirá más información sobre el estado de la plantilla conforme se acerque el partido.

Forma

Sunderland llega al encuentro con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Premier League. El resultado más reciente fue un empate a uno ante el Wolverhampton, mientras que la derrota más llamativa fue el 0-5 encajado ante el Nottingham Forest. En total, el equipo local ha marcado siete goles y ha encajado diez en ese tramo, lo que refleja una fragilidad defensiva preocupante.

El Manchester United presenta una dinámica muy distinta, con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimas cinco jornadas. El triunfo más reciente llegó ante el Liverpool por 3-2, y el equipo también se impuso al Chelsea y al Brentford en ese período. Los de Carrick han anotado nueve goles y han encajado ocho, con una tendencia ascendente clara en los últimos partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 4 de octubre de 2025 en Premier League, con el Manchester United imponiéndose por 2-0 como local. En los cinco últimos precedentes en la competición, el United domina con claridad: ha ganado cuatro de los cinco enfrentamientos, con la única victoria de Sunderland registrada el 13 de febrero de 2016, cuando el equipo del noreste ganó 2-1 en casa. El balance de goles en ese conjunto de partidos es favorable al United de forma contundente.

Clasificación

En la clasificación actual de la Premier League, el Manchester United ocupa la tercera posición, mientras que Sunderland se encuentra en el duodécimo puesto.