Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Segunda Division - Segunda División Estadio Jose Zorrilla

Cómo ver Real Valladolid vs Deportivo La Coruña en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Real Valladolid vs Deportivo La Coruña se puede ver en directo a través de Movistar+ y DAZN. A continuación encontrarás los canales de TV y las opciones de live stream disponibles para seguir el partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Estadio José Zorrilla acoge un duelo de Segunda División entre Real Valladolid y Deportivo La Coruña con motivaciones muy distintas para cada equipo. Los locales atraviesan un momento delicado en la tabla, mientras que el Dépor llega con el viento a favor y con ambiciones claras en la parte alta de la clasificación.

Fran Escribá dirige a un Valladolid que necesita puntos para alejarse de la zona de peligro. El equipo pucelano ha mostrado una irregularidad preocupante en las últimas semanas y recibe este partido con la presión de no poder permitirse otro tropiezo en casa.

El Deportivo de Antonio Hidalgo, en cambio, aterriza en Valladolid con la moral por las nubes. Los gallegos encadenan una racha de victorias que los ha consolidado entre los mejores equipos de la categoría, y querrán mantener ese ritmo lejos de Riazor.

El Dépor ha demostrado solidez defensiva y capacidad para ganar en campos difíciles. Ese perfil de equipo maduro y ordenado hace que este partido sea un examen de verdad para los dos conjuntos, cada uno por razones opuestas.

A continuación encontrarás toda la información sobre dónde ver el partido en directo, el canal de televisión, el live stream y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

En el bando local, el técnico Fran Escribá no ha facilitado información sobre bajas por lesión ni sanciones, y tampoco se ha confirmado un once probable de cara al partido. Se esperan novedades más cercanas al encuentro.

El Deportivo La Coruña, dirigido por Antonio Hidalgo, tampoco ha reportado lesionados ni suspendidos en su lista de convocados. Al igual que con el equipo local, la alineación prevista se confirmará antes del encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

El Valladolid llega al partido con un balance de dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos de liga. La derrota más reciente fue contundente: el Racing de Santander se impuso por 4-1 en el José Zorrilla, un resultado que evidencia los problemas defensivos del equipo de Escribá. Antes de ese batacazo, los pucelanos habían sumado un triunfo sólido ante el Zaragoza por 2-0, lo que muestra la inconsistencia que les ha perseguido en el tramo final de temporada. En total, el Valladolid ha marcado cinco goles y encajado ocho en ese período.

El Deportivo La Coruña presenta una imagen radicalmente distinta. Los gallegos acumulan cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, con el triunfo ante el Andorra el pasado 17 de mayo como el más reciente. Esa racha incluye victorias fuera de casa ante el Cádiz y el Leganés, lo que demuestra que el equipo de Hidalgo sabe ganar también lejos de Riazor. Han anotado siete goles y solo encajado cinco, con una solidez colectiva que los distingue en esta fase de la competición.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se saldó con empate a uno en el estadio de Riazor, en octubre de 2025, dentro de esta misma edición de la Segunda División. En el conjunto de los cinco últimos cruces registrados entre ambos conjuntos, el balance es parejo: el Valladolid cuenta con una victoria, el Deportivo con ninguna, y los empates han sido el resultado más repetido con tres. Los goles han escaseado en estos duelos, lo que da pistas sobre la naturaleza táctica que suelen tener estos enfrentamientos.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, el Deportivo La Coruña ocupa la segunda posición, en plena lucha por el ascenso directo a Primera. El Valladolid, en el puesto 16, necesita sumar para alejarse de los puestos de descenso.