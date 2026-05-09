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Premier League - Premier League Etihad Stadium

Cómo ver Manchester City vs Brentford en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y live stream disponibles para seguir el partido en directo. El encuentro se puede ver en España a través de DAZN y Movistar+.

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El Etihad Stadium acoge este choque de Premier League entre Manchester City y Brentford, con los Citizens necesitados de tres puntos para mantener viva su candidatura al título en las últimas jornadas de la temporada.

El City llega a este partido en un momento delicado. El empate 3-3 ante el Everton el pasado lunes dejó al equipo de Pep Guardiola a cinco puntos del Arsenal, aunque el belga Jeremy Doku fue claro tras el partido: el City no piensa rendirse en la lucha por el campeonato.

La nota negativa de esa jornada no fue solo el resultado. Antoine Semenyo y Marc Guehi fueron víctimas de ataques racistas, un episodio que el club condenó con contundencia y que derivó en la detención de un hombre de 71 años en el estadio.

Brentford, por su parte, llega a Manchester con la solidez que le ha caracterizado durante toda la temporada. Los Bees vienen de golear 3-0 al West Ham en su último partido de liga y se sitúan en la séptima posición de la tabla, con opciones reales de terminar en puestos europeos.

El equipo visitante ha demostrado ser un rival incómodo para cualquiera, y su historial reciente ante el City así lo confirma. No será un partido fácil para los locales, por mucho que la presión de la clasificación empuje al equipo de Guardiola hacia adelante.

Si quieres saber cómo y dónde ver el partido en directo, a continuación encontrarás toda la información sobre canales de TV, live stream y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El Manchester City afronta el partido con varias bajas en defensa. Rúben Dias, Rodri y Joško Gvardiol son bajas por lesión y no estarán disponibles para Guardiola. El once probable del City incluye a Donnarumma en portería, con Nunes, O'Reilly, Khusanov y Guehi en defensa, y Cherki, Semenyo, Doku, Bernardo Silva y González apoyando a Haaland en ataque.

Brentford también llega con ausencias importantes. Henderson, Milambo, Carvalho y Henry están en la enfermería y no podrán participar en el partido. El once proyectado de los Bees sitúa a Kelleher bajo palos, con una línea defensiva formada por Van den Berg, Kayode, Collins y Lewis-Potter, y un centro del campo con Schade, Jensen, Damsgaard, Ouattara y Yarmoliuk por delante de Thiago.

Forma

El Manchester City llega al partido con un balance de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. Los Citizens encadenaron tres triunfos consecutivos en la Premier League ante Chelsea (3-0), Arsenal (2-1) y Burnley (0-1), además de superar al Southampton en la Copa (2-1), antes de ceder un punto ante el Everton en un vibrante 3-3 que fue su resultado más reciente. En total, el City ha marcado nueve goles y encajado seis en ese tramo.

Brentford presenta un registro más irregular: una victoria, tres empates y una derrota en sus últimas cinco jornadas. La goleada 3-0 al West Ham el pasado 2 de mayo fue su última actuación, y antes de eso cayeron 2-1 ante el Manchester United. Los Bees no han perdido por más de un gol en ninguno de sus cinco últimos partidos, y han dejado su portería a cero en dos de ellos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 17 de diciembre de 2025 en la Carabao Cup, con victoria del Manchester City por 2-0 en el Etihad. En Premier League, el último duelo fue en octubre de 2025, cuando el City se impuso 1-0 en el campo del Brentford. En los cinco últimos encuentros entre ambos, el City suma tres victorias por un empate y una derrota, con los Citizens anotando siete goles y encajando cuatro.

Clasificación

En la clasificación actual de la Premier League, el Manchester City ocupa la segunda posición, mientras que el Brentford se encuentra en el séptimo puesto.