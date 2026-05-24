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Premier League - Premier League Etihad Stadium

Cómo ver Manchester City vs Aston Villa en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Manchester City vs Aston Villa se puede ver en directo a través de Movistar+ y DAZN. A continuación encontrarás los canales de TV y opciones de emisión en streaming disponibles para este partido de Premier League.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Etihad Stadium acoge un duelo de Premier League entre Manchester City y Aston Villa cargado de significado deportivo y emocional. Con la temporada llegando a su recta final, ambos equipos tienen razones de peso para buscar los tres puntos.

El partido llega en un momento histórico para el conjunto local. Pep Guardiola ha confirmado su salida del Manchester City al término de la temporada, poniendo fin a una etapa que ha dejado 20 títulos mayores en el palmarés del club. El técnico catalán se marchará con honores: el City ha anunciado que el nuevo North Stand del Etihad llevará su nombre, además de una estatua en su honor.

Erling Haaland sigue siendo el faro ofensivo de un equipo que, pese a los cambios en el horizonte, no ha bajado la guardia en la liga. El noruego llega a este partido con la ambición intacta y con la mirada puesta en un final de temporada que puede ser decisivo para el futuro del club.

El Aston Villa de Unai Emery llega al Etihad con la moral alta tras una semana notable. Los de Birmingham golearon al Friburgo en Europa League y derrotaron al Liverpool en la Premier League, mostrando una solidez que los ha situado entre los equipos más en forma de la división.

Marcus Rashford, que llegó cedido al club bajo las órdenes de Emery, agradeció públicamente al técnico vasco su papel en la recuperación de su mejor versión tras ser convocado por Inglaterra para el Mundial. Es un testimonio del ambiente que el entrenador ha generado en el vestuario del Villa Park.

El partido entre el segundo y el cuarto clasificado de la Premier League tiene todo para ser un encuentro vibrante. A continuación, toda la información para seguirlo en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Pep Guardiola cuenta con un once probable encabezado por Gianluigi Donnarumma bajo palos, con una línea defensiva formada por Abdukodir Khusanov, Marc Guehi, Matheus Nunes y Nico O'Reilly. En el centro del campo aparecen Rodri, Mateo Kovacic y Bernardo Silva, mientras que Jeremy Doku y Antoine Semenyo acompañan a Erling Haaland en ataque. El City no registra bajas por lesión ni sanción en el once proyectado, aunque la situación de Bernardo Silva acapara atención mediática dado que el capitán portugués ha confirmado que abandonará el club al final de la temporada.

Unai Emery no podrá contar con Alysson Edward ni con Boubacar Kamara, ambos en la enfermería. El técnico vasco alineará previsiblemente a Damián Martínez en portería, con una defensa de cuatro compuesta por Matty Cash, Lucas Digne, Pau Torres y Ezri Konsa. Youri Tielemans, Victor Nilsson Lindelöf y Emiliano Buendía formarán el centro del campo, con Morgan Rogers y John McGinn apoyando a Ollie Watkins en la línea ofensiva.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 44 B. Kamara

Forma

El Manchester City llega a este partido con tres victorias y dos empates en sus últimos cinco encuentros. El equipo de Guardiola encadena dos triunfos consecutivos en la Premier League, con victorias ante Crystal Palace y Brentford por 3-0 en ambos casos, antes de frenar ante el Bournemouth con un empate a uno el pasado fin de semana. En esos cinco partidos, el City ha anotado nueve goles y encajado cinco, incluyendo un accidentado 3-3 ante el Everton que mostró cierta vulnerabilidad defensiva.

El Aston Villa llega en un estado de forma sobresaliente, con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Lo más llamativo es el rendimiento reciente: los de Emery golearon al Nottingham Forest por 4-0 en la Europa League, vencieron al Liverpool por 4-2 en la Premier League y se impusieron al Friburgo por 0-3 en la vuelta europea. La única derrota en este tramo llegó ante el Tottenham por 1-2. El Villa ha marcado trece goles en cinco partidos, una cifra que refleja la explosividad de su ataque.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre ambos equipos en la Premier League favorece ligeramente al Aston Villa. En los últimos cinco enfrentamientos, el Villa se ha impuesto en tres ocasiones, mientras que el City ha ganado en dos. El duelo más reciente, disputado en Villa Park en octubre de 2025, acabó con victoria del equipo local por 1-0. El City ganó el partido anterior en el Etihad por 2-1 en abril de 2025, aunque los de Birmingham se habían llevado el choque previo también por 2-1 en diciembre de 2024. La tendencia general en esta serie apunta a partidos ajustados, con el Villa mostrando una capacidad notable para competir y ganar ante uno de los grandes del fútbol inglés.

Clasificación

En la tabla de la Premier League, el Manchester City ocupa la segunda posición, mientras que el Aston Villa llega como cuarto clasificado. Un triunfo local afianzaría la segunda plaza del City, mientras que una victoria visitante acercaría al Villa a los puestos más altos de la clasificación.