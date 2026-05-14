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Primera División - Primera División Estadi Municipal de Montilivi

Cómo ver Girona vs Real Sociedad en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación encontrarás las opciones de canal de televisión y streaming en directo para ver el Girona vs Real Sociedad. El partido se puede seguir a través de Movistar+, la plataforma que cuenta con los derechos de emisión de la Primera División en España.

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El Girona recibe a la Real Sociedad en el Estadi Municipal de Montilivi en un partido de Primera División que tiene implicaciones directas en la tabla para el equipo local.

Los de Montilivi atraviesan un momento crítico en la temporada. Tres derrotas consecutivas en LaLiga han dejado al Girona en el puesto 17 de la clasificación, y la necesidad de sumar puntos en casa es innegable.

La última derrota, un 0-1 ante el Mallorca el pasado 1 de mayo, fue la tercera en cuatro jornadas. Antes, el equipo catalán cayó ante el Valencia (2-1) y ante el Real Betis (2-3), aunque logró rescatar un empate ante el Real Madrid en abril que evidencia que la calidad sigue ahí.

La Real Sociedad llega a Girona en una situación más cómoda en la tabla, ocupando el octavo puesto, aunque su forma reciente tampoco es impecable. Los txuri-urdin empataron 2-2 con el Real Betis el pasado 9 de mayo y acumulan dos derrotas en sus últimas cinco jornadas.

Las bajas condicionarán las elecciones de ambos técnicos. El Girona afronta el partido con una lista de lesionados considerable, mientras que la Real Sociedad también llega con ausencias en varios puestos.

Si quieres saber cómo y dónde ver el Girona vs Real Sociedad en directo, a continuación encontrarás toda la información sobre el canal de televisión, el streaming y el horario del partido.

Noticias del equipo y escuadras

El Girona llega al partido con varias ausencias en su plantilla. A. Ruiz, Marc-André ter Stegen, C. Portu, J. Carlos y V. Vanat están en la enfermería y no podrán participar. No hay suspendidos confirmados. El club no ha facilitado un once probable oficial y se añadirán actualizaciones conforme se acerque el partido.

La Real Sociedad también tiene bajas que gestionar. Gonçalo Guedes, I. Zubeldia, J. Karrikaburu y A. Odriozola están lesionados y quedan descartados para este desplazamiento a Girona. Al igual que el equipo local, los donostiarras no han publicado un once inicial previsto, por lo que se informará de cualquier novedad antes del pitido inicial.

Forma

El Girona ha sumado un triunfo, un empate y tres derrotas en sus últimas cinco jornadas de LaLiga. Su partido más reciente fue una derrota por 0-1 ante el Mallorca el 1 de mayo. Antes, cayeron ante el Valencia (2-1) y ante el Real Betis (2-3). El empate a uno ante el Real Madrid el 10 de abril y la victoria por 1-0 frente al Villarreal el 6 de abril completan este tramo. En estos cinco encuentros, el conjunto catalán ha marcado cinco goles y ha encajado seis.

La Real Sociedad acumula un triunfo, dos empates y dos derrotas en sus últimas cinco salidas competitivas. El resultado más reciente fue un empate 2-2 ante el Real Betis el 9 de mayo. Los txuri-urdin también igualaron 3-3 ante el Rayo Vallecano el 26 de abril y perdieron ante el Sevilla (0-1) y el Getafe (0-1). Su única victoria en este periodo llegó en la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid (2-2 en el marcador, con clasificación incluida), el 18 de abril. En total, la Real Sociedad ha anotado seis goles y ha recibido siete en estos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El último enfrentamiento entre ambos equipos se disputó el 12 de diciembre de 2025 en Primera División, con la Real Sociedad como local y victoria del Girona por 1-2. En el encuentro anterior, también en San Sebastián, la Real Sociedad ganó 3-2 al Girona el 18 de mayo de 2025. Revisando los últimos cinco duelos entre ambos conjuntos en LaLiga, la Real Sociedad cuenta con dos victorias frente a una del Girona, con dos empates. El Girona marcó cuatro goles en total en estos cinco partidos, mientras que la Real Sociedad anotó ocho.

Clasificación

En la tabla de Primera División, el Girona ocupa el puesto 17 y la Real Sociedad se sitúa en el octavo lugar antes de este encuentro.