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Europa League - Jornadas Finales Tupras Stadyumu

Cómo ver Friburgo vs Aston Villa en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Aston Villa de Unai Emery se mide al Friburgo en la final de la Europa League, con el Tupras Stadyumu de Estambul como escenario de un partido que definirá el título continental.

Emery llega a esta cita con el crédito de haber transformado al Villa en una potencia europea consistente. El técnico español, quien recientemente elogió a Pep Guardiola como el mayor genio del fútbol y reconoció aprender de Mikel Arteta, ha llevado al club de Birmingham a su primera final europea en décadas.

El Villa llega a Estambul con la moral alta tras golear al Liverpool 4-2 en Villa Park el pasado 15 de mayo, un resultado que confirmó su clasificación para la Champions League la próxima temporada. Ollie Watkins y Morgan Rogers fueron los protagonistas de una actuación que dejó al Liverpool en una situación comprometida en la Premier League.

El Friburgo, por su parte, llegó a la final después de superar al Braga en las eliminatorias previas. El conjunto alemán viene de una victoria contundente 4-1 ante el RB Leipzig en la Bundesliga, lo que demuestra que su forma no se limita únicamente a las competiciones europeas.

Ambos equipos han demostrado solidez en el tramo decisivo de la temporada, aunque con altibajos que hacen de este duelo un partido difícil de pronosticar. La final promete un enfrentamiento entre la organización táctica alemana y la intensidad ofensiva del equipo inglés.

Sigue leyendo para saber dónde ver la final de la Europa League entre Friburgo y Aston Villa, con toda la información sobre transmisión en directo, canal de TV y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

De momento no hay información oficial confirmada sobre el estado de la plantilla del Friburgo para la final. Se irán añadiendo novedades sobre bajas y alineaciones probables conforme se acerque el pitido inicial.

Tampoco hay datos confirmados sobre las bajas o la alineación prevista del Aston Villa para este partido. Emery tendrá que gestionar con cuidado sus recursos tras una semana de máxima exigencia. Las actualizaciones se publicarán cuando estén disponibles.

Forma

El Friburgo llega a la final con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una convincente victoria 4-1 ante el RB Leipzig en la Bundesliga, lo que supone un buen punto de partida anímico. Antes de eso, el conjunto alemán cayó 3-2 ante el Hamburgo, aunque había firmado un triunfo 3-1 frente al Braga en Europa League. En total, el Friburgo marcó once goles y encajó ocho en ese período de cinco partidos, una muestra de su capacidad ofensiva pero también de cierta fragilidad defensiva.

El Aston Villa presenta un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en el mismo período. La más reciente y llamativa fue la goleada 4-2 al Liverpool en Villa Park, con Watkins como gran protagonista. Antes de esa actuación, el Villa empató 2-2 con el Burnley y venció 4-0 al Nottingham Forest en Europa League. Los de Emery han anotado doce goles en sus últimos cinco partidos, lo que refleja una capacidad goleadora que puede ser decisiva en una final.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos de enfrentamientos directos entre Friburgo y Aston Villa no están disponibles en el registro actual. No es posible establecer un historial de cara a cara entre ambos clubes con la información proporcionada.

Clasificación

En la clasificación de la Europa League, el Aston Villa ocupa la segunda posición, mientras que el Friburgo terminó séptimo en la fase de liga del torneo. Esa diferencia de posiciones refleja la mayor regularidad del equipo inglés a lo largo de la competición continental.