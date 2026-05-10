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Segunda Division - Segunda División Estadi de la FAF

Cómo ver FC Andorra vs Las Palmas en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El FC Andorra vs Las Palmas se podrá seguir en directo a través de los canales y plataformas que se indican a continuación. Tanto la retransmisión por televisión como el streaming en vivo están disponibles para los aficionados en España.

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El FC Andorra recibe a Las Palmas en el Estadi de la FAF en un duelo de Segunda División que llega en un momento tenso para el conjunto andorrano, tanto dentro como fuera del campo.

El equipo local afronta el partido después de una semana marcada por la polémica. Gerard Piqué, propietario del club, fue sancionado con seis partidos de suspensión y una inhabilitación de dos meses por parte de la RFEF tras su comportamiento con los árbitros en la derrota ante el Albacete.

A pesar del revuelo extradeportivo, el FC Andorra llega a este partido con una racha de forma notable. Cuatro victorias en los últimos cinco partidos avalan la solidez de un equipo que sabe lo que se juega en la recta final de la temporada.

Las Palmas, por su parte, aterrizan en el Principado como uno de los equipos más en forma de la categoría. Los canarios encadenan tres victorias consecutivas y se presentan como un rival exigente para cualquier equipo del grupo.

La clasificación otorga contexto a este choque: Las Palmas llega desde las posiciones de ascenso directo, mientras que el Andorra pelea por consolidarse en la zona media-alta de la tabla. Hay mucho en juego para ambos conjuntos.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora del saque inicial.

Noticias del equipo y escuadras

El FC Andorra no ha facilitado información oficial sobre bajas por lesión ni sanciones de cara a este partido. Tampoco se ha confirmado un once probable. Se actualizará esta sección con los últimos datos disponibles conforme se acerque el saque inicial.

Las Palmas tampoco ha publicado novedades sobre su estado de plantilla. No hay comunicados oficiales sobre lesionados ni jugadores sancionados. Se añadirá cualquier novedad en cuanto esté disponible.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

El FC Andorra llega a este partido con un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros de Segunda División. Su partido más reciente fue una caída por 0-1 ante el Albacete el 1 de mayo. Antes de eso, el equipo encadenó cuatro victorias seguidas, incluyendo un contundente 0-4 en casa del Leganés y un llamativo 6-2 ante el Racing de Santander. En ese período de cinco partidos, el conjunto andorrano marcó doce goles y encajó cuatro.

Las Palmas presentan un registro de cuatro victorias y una derrota en su última racha de cinco partidos. El triunfo más reciente fue un 2-1 ante el Real Valladolid el 3 de mayo. Los canarios también superaron al Cádiz por 1-2 y al Leganés por 2-0 en ese tramo, con su única derrota llegando ante el Málaga por 2-0. En total, Las Palmas anotaron ocho goles y encajaron cinco en esos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 17 de agosto de 2025 en Segunda División, con Las Palmas como locales y el resultado final de 1-1. Antes de ese empate, los dos clubes se habían visto las caras en dos ocasiones más dentro de la misma categoría: un 0-0 en marzo de 2023 en el Estadi de la FAF y una victoria de Las Palmas por 2-0 en agosto de 2022. En el conjunto de los tres partidos registrados, Las Palmas suman una victoria y ninguna derrota, con dos empates incluidos.

Clasificación

En la clasificación actual de Segunda División, Las Palmas ocupan la cuarta posición, dentro de la zona de ascenso por play-off, mientras que el FC Andorra se sitúa en el décimo puesto, en mitad de la tabla. El partido tiene implicaciones distintas para cada equipo: los canarios buscan mantener su candidatura al ascenso, mientras que los andorranos aspiran a cerrar la temporada en la mejor posición posible.