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Segunda Division - Segunda División Estadi de la FAF

Cómo ver FC Andorra vs AD Ceuta FC en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El FC Andorra vs AD Ceuta FC se puede ver en directo a través de Movistar+ y DAZN. A continuación tienes las opciones disponibles para seguir el partido en streaming o por televisión.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El FC Andorra recibe al AD Ceuta FC en el Estadi de la FAF en un partido de Segunda División que tiene implicaciones directas en la clasificación de ambos conjuntos en la recta final de la temporada.

El equipo andorrano llega al encuentro instalado en la décima posición de la tabla, con una trayectoria reciente irregular que mezcla victorias abultadas con derrotas ante rivales directos. Carles Manso busca una respuesta de los suyos en casa tras tropezar en la última jornada.

El Ceuta, por su parte, ocupa el decimotercer puesto y necesita sumar para alejarse de la zona de peligro. José Juan Romero ha visto cómo su equipo ha encadenado resultados dispares en las últimas semanas, con una derrota abultada ante el Málaga que complica el ánimo antes de este desplazamiento.

El historial reciente entre ambos favorece al Ceuta, que ganó el partido de la primera vuelta en su feudo. Ese antecedente añade un punto de motivación extra para el cuadro andorrano, que querrá cerrar cuentas pendientes delante de su afición.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario oficial del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

Carles Manso cuenta con una convocatoria sin bajas confirmadas por lesión o sanción. El once proyectado sitúa a Nicolas Ratti bajo palos, con una línea defensiva formada por Alex Petxa, Marti Vila, Gael Alonso y Thomas Carrique. En el centro del campo aparecen Efe Akman, Daniel Villahermosa y Marc Domenech, mientras que Alex Calvo, Josep Cerda y Marc Cardona forman el tridente ofensivo.

En el bando visitante, José Juan Romero tampoco registra ausencias comunicadas por lesión o suspensión. El once inicial previsto coloca a Pedro López en portería, con Aisar Ahmed, Albert Caparros, Yago Cantero y Diego Gonzalez en defensa. Marino Illesca y Josema forman el doble pivote, con Anuar por delante. Arick Betancourt, Aboubacar Bassinga y Kuki Zalazar completan el ataque. Se actualizará cualquier novedad conforme se acerque el pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

El FC Andorra llega con tres victorias, dos derrotas y ningún empate en sus últimos cinco partidos de liga. El dato más llamativo de esa racha es la goleada por 5-1 ante Las Palmas, que contrasta con la derrota por 2-1 frente al Deportivo La Coruña en la jornada más reciente. En total, el equipo ha marcado once goles y encajado siete en ese tramo, lo que refleja un equipo con capacidad ofensiva pero con fragilidades defensivas.

El Ceuta acumula una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue una derrota por 4-1 ante el Málaga, aunque antes había sumado un triunfo en Gijón por 1-2 y dos empates consecutivos. Los de Romero han marcado seis goles y encajado ocho en ese período, con una tendencia a los marcadores ajustados que se rompió de forma negativa en la última salida.

Historial de Enfrentamientos Directos

AND Último partidos CAC 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria AD Ceuta FC 2 - 1 FC Andorra 1 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El único precedente registrado entre ambos equipos en los últimos tiempos tuvo lugar el 4 de enero de 2026, cuando el Ceuta se impuso al Andorra por 2-1 en partido de Segunda División disputado en el feudo ceuti. Ese es el único antecedente disponible en el historial reciente, por lo que el partido de este fin de semana representará la segunda medición entre ambos clubes en la presente campaña.

Clasificación

En la clasificación de Segunda División, el FC Andorra ocupa la décima posición y el AD Ceuta FC la decimotercera, por lo que ambos equipos se encuentran en la zona media-baja de la tabla con objetivos distintos pero igualmente urgentes en el tramo decisivo del campeonato.