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Cómo ver Deportivo La Coruña vs Leganés en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Deportivo La Coruña vs Leganés se puede ver en directo por televisión y en live stream a través de las plataformas que se indican a continuación. Tanto DAZN como Movistar+ cuentan con los derechos de emisión de la Segunda División esta temporada.

Si te encuentras fuera de España en el momento del partido, puedes utilizar una VPN para acceder a tu plataforma habitual como si estuvieras en el país. Conéctate a un servidor español antes del inicio del encuentro para disfrutar del partido sin interrupciones.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Deportivo La Coruña recibe al Leganés en Abanca-Riazor en un partido de Segunda División con implicaciones directas en los extremos de la tabla. Los locales aspiran a seguir presionando por los puestos de ascenso, mientras que los visitantes necesitan puntos para alejarse de la zona de peligro.

El Dépor llega a este encuentro con una racha irregular. Tres empates en sus últimos cinco partidos de liga frenan un poco el impulso de un equipo que, pese a todo, mantiene su posición entre los tres primeros de la categoría.

El conjunto blanquiazul ganó con claridad al Mirandés hace poco más de una semana y sabe que en Riazor debe imponer condiciones. La afición coruñesa espera un equipo que salga a resolver el partido desde el primer minuto.

Leganés, por su parte, atraviesa un momento delicado. Los pepineros han perdido tres de sus últimos cinco encuentros, incluyendo una derrota por 0-4 ante el FC Andorra que dejó una imagen preocupante del equipo madrileño.

Con dieciséis posiciones en la tabla y una dinámica negativa reciente, los de Leganés necesitan un resultado positivo para no complicar aún más su situación en la segunda mitad de la tabla.

Un duelo entre ambiciones opuestas: la búsqueda del ascenso frente a la necesidad de puntos para respirar. A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

El Deportivo La Coruña no ha facilitado información oficial sobre bajas por lesión ni suspensiones de cara a este partido. No hay once probable confirmado por el momento. Se actualizará esta sección con los datos disponibles conforme se acerque el horario de inicio.

Leganés tampoco ha proporcionado novedades sobre el estado de su plantilla. No se han comunicado lesiones, sanciones ni alineación prevista. Se añadirá más información en cuanto esté disponible.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

El Deportivo La Coruña suma en sus últimos cinco partidos de Segunda División un balance de dos victorias, tres empates y ninguna derrota. Su encuentro más reciente fue un empate a uno ante el Burgos el 25 de abril. Antes de eso, los coruñeses vencieron al Mirandés por 3-1 y al Córdoba por 2-0, aunque intercalaron sendos empates a uno frente al Huesca y al Málaga. En total, han marcado ocho goles y encajado cuatro en ese tramo.

Leganés presenta una imagen muy diferente: una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimas cinco jornadas. El resultado más reciente fue una derrota por 0-4 ante el FC Andorra el 26 de abril, y antes cayeron también ante Las Palmas por 0-2. Su único triunfo en este período fue ante el Albacete por 2-1. Los pepineros han anotado cinco goles y recibido ocho en estos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 1 de septiembre de 2025 en Segunda División, con un empate a dos goles en el campo del Leganés. Antes de ese partido, el Dépor cayó por 1-3 ante los madrileños en un amistoso de pretemporada en agosto de 2024. En los tres precedentes registrados en Primera División, el balance es de una victoria para el Deportivo, un empate y una victoria para el Leganés, que en febrero de 2017 se impuso por un contundente 4-0.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, el Deportivo La Coruña ocupa la tercera posición, mientras que el Leganés se sitúa en el decimosexto lugar.