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Cómo ver Deportivo La Coruña vs FC Andorra en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El partido entre el Deportivo La Coruña y el FC Andorra podrá seguirse en directo a través de las plataformas de televisión y streaming que se detallan a continuación.

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Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Deportivo La Coruña recibe al FC Andorra en el estadio Abanca-Riazor de A Coruña en un partido de Segunda División que llega en un momento decisivo de la temporada.

El Dépor afronta el choque desde el segundo puesto de la tabla, lo que lo sitúa en la lucha directa por el ascenso a LaLiga EA Sports. Una victoria en casa sería un paso firme hacia el objetivo que persigue desde el inicio del curso.

El conjunto blanquiazul llega con buen ritmo competitivo. Tres victorias en los últimos cinco partidos, incluyendo un triunfo a domicilio ante el Cádiz, reflejan un equipo que ha encontrado regularidad en el tramo final de la liga.

El FC Andorra, por su parte, llega en un estado de forma notable. Los de la otra orilla del Pirineo encadenan cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros, con una goleada ante Las Palmas como resultado más reciente que evidencia su potencia ofensiva.

Sin embargo, el cuadro andorrano ocupa la décima posición, lo que le aleja de la zona de ascenso y convierte este partido en un test de orgullo y regularidad más que en una batalla por los puestos de privilegio.

El choque entre un equipo que pelea por subir y otro que busca cerrar la temporada con buenas sensaciones promete intensidad en Riazor. A continuación, toda la información para seguirlo en directo.

Noticias del equipo y escuadras

De cara al once del Deportivo La Coruña, no hay datos confirmados sobre bajas por lesión ni sanciones en el momento de publicación de este artículo. Tampoco se ha facilitado un once probable oficial. Esta información se actualizará conforme se acerque el momento del pitido inicial.

El FC Andorra tampoco ha reportado novedades sobre lesionados o suspendidos en su plantilla. Del mismo modo, el once proyectado no está disponible por el momento. Se añadirán las últimas novedades antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

El Deportivo La Coruña llega al partido con tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros de liga. Su resultado más reciente fue un triunfo a domicilio ante el Cádiz por 0-1, que confirmó la solidez defensiva del equipo lejos de Riazor. Antes de eso, los blanquiazules se impusieron al Leganés por 2-1 y golearon al Mirandés por 3-1, sumando diez goles a favor en ese tramo de cinco partidos y encajando cinco.

El FC Andorra presenta cuatro victorias y una derrota en su último quinteto de partidos. La más llamativa fue la goleada por 5-1 al Las Palmas, que es también su resultado más reciente. Los andorranos también vencieron al Leganés por 0-4 y al Cádiz por 0-1 fuera de casa, lo que habla de un equipo con recursos para ganar en cualquier escenario. Su única tropiezo fue la derrota ante el Albacete por 0-1.

Historial de Enfrentamientos Directos

COR Último partidos AND 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria FC Andorra 1 - 0 Deportivo La Coruña 0 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

El único precedente disponible entre ambos equipos es reciente: el FC Andorra se impuso al Deportivo La Coruña por 1-0 el pasado 20 de diciembre de 2025 en un partido de Segunda División disputado en el estadio del conjunto andorrano. Ese resultado inclina el balance del historial reciente a favor del Andorra, aunque el Dépor tendrá la oportunidad de revertirlo esta vez jugando en casa.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, el Deportivo La Coruña ocupa el segundo puesto, dentro de la zona de ascenso directo a LaLiga EA Sports. El FC Andorra se sitúa en la décima posición, en la zona media de la clasificación.