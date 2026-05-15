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Cómo ver Chelsea vs Manchester City en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación encontrarás el canal de televisión y las opciones de live stream disponibles para ver Chelsea vs Manchester City en directo. El partido se emite en España a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de emisión del encuentro. Si te encuentras fuera de España durante el partido, puedes utilizar una VPN para acceder a los servicios de streaming a los que estás suscrito desde cualquier lugar del mundo, como si estuvieras en casa.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Chelsea y Manchester City se citan en Wembley para disputar la final de la Copa, un partido que enfrenta a dos de los clubes más poderosos del fútbol inglés en el escenario más emblemático del país.

El Chelsea llega a esta cita con dudas importantes. Los blues encadenaron tres derrotas en sus últimas cuatro jornadas de Premier League, y su clasificación para competición europea la próxima temporada depende, en gran medida, de lo que ocurra este domingo en Wembley. La presión sobre el banquillo también es palpable: el futuro del cuerpo técnico sigue siendo tema de debate, con nombres como Xabi Alonso y Cesc Fàbregas vinculados al cargo.

El Manchester City, por su parte, llega en un momento de forma notable. Cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, incluyendo un contundente 3-0 ante Crystal Palace en la última jornada, han permitido a los de Pep Guardiola recortar distancias con el Arsenal en la lucha por el título de la Premier League. Phil Foden fue el gran artífice de ese triunfo, con dos asistencias en su primer inicio liguero desde marzo.

El conjunto ciudadano ha demostrado solidez defensiva y capacidad goleadora en las semanas previas a la final. Jugadores como Antoine Semenyo, Omar Marmoush y Savinho han aportado en ataque, mientras Foden recupera su mejor versión en el momento más oportuno.

Para el Chelsea, la Copa representa algo más que un título. Es la tabla de salvación ante una temporada de Premier League que no ha cumplido las expectativas. Un triunfo en Wembley garantizaría la presencia europea y aliviaría la presión acumulada en Stamford Bridge.

Con el escenario dispuesto en Wembley y los dos equipos con motivaciones distintas pero igualmente intensas, la final de la Copa promete un duelo de alto voltaje. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

En este momento no hay información confirmada sobre el once probable del Chelsea, ni sobre bajas por lesión o sanción. Los datos se actualizarán conforme se acerque el horario del partido.

Tampoco hay datos disponibles sobre las novedades en la plantilla del Manchester City para esta final. Se añadirá la información de bajas, sanciones y alineación probable en cuanto esté disponible.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

El Chelsea llega a Wembley con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su único triunfo en ese tramo fue ante el Leeds en la Copa (1-0), mientras que el empate más reciente fue frente al Liverpool en la Premier League (1-1). Los blues encajaron tres goles ante el Nottingham Forest y otros tres ante el Brighton, lo que refleja una fragilidad defensiva evidente en las semanas previas a la final. En total, el Chelsea anotó seis goles y recibió ocho en esos cinco encuentros.

El Manchester City presenta una imagen muy diferente. Los de Guardiola suman cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, con el 3-0 ante Crystal Palace como resultado más reciente. También golearon al Brentford por el mismo marcador y superaron al Southampton en Copa (2-1). El único punto cedido fue en un agitado 3-3 ante el Everton. City anotó doce goles en ese período y encajó cuatro, con tres partidos sin perder de forma consecutiva antes de la final.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 12 de abril de 2026 en Stamford Bridge, con victoria del Manchester City por 0-3 en la Premier League. En los cinco últimos duelos, City acumula tres victorias, un empate y una derrota frente al Chelsea. El único triunfo de los blues en ese período fue en un amistoso de agosto de 2024, mientras que el City se impuso también en los cruces de Premier League de enero de 2025 (3-1) y agosto de 2024 (0-2 en Stamford Bridge).