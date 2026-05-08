Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Segunda Division - Segunda División JP Financial Estadio

Cómo ver Cádiz vs Deportivo La Coruña en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación se detallan las opciones de canal de TV y live stream para seguir el Cádiz vs Deportivo La Coruña en directo. El partido se puede ver a través de DAZN y Movistar+, las dos plataformas que cuentan con los derechos de emisión de la Segunda División en España.

Si te encuentras fuera de España durante el partido, puedes utilizar una VPN para acceder a tu servicio de streaming habitual. Una VPN te permite conectarte a un servidor español y ver el encuentro como si estuvieras en el país.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Cádiz recibe al Deportivo La Coruña en el JP Financial Estadio en un partido de Segunda División con implicaciones muy distintas para cada conjunto. Los gaditanos atraviesan un momento delicado en la tabla, mientras que el equipo gallego llega con la vista puesta en los puestos de ascenso directo.

El Cádiz suma cuatro derrotas consecutivas en liga antes de este encuentro. La racha negativa ha hundido al equipo en la zona de descenso y hace de este partido una cita que no admite más tropiezos.

El Deportivo, por su parte, llega a Cádiz con la moral alta tras encadenar resultados positivos en las últimas semanas. El conjunto coruñés ha demostrado solidez y capacidad goleadora en este tramo final de la temporada.

El contraste entre ambos equipos es evidente: uno lucha por salvar la categoría y el otro aspira a regresar a Primera División. Ese desequilibrio de objetivos convierte el duelo en un escenario de tensión real para los locales.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión, el live stream disponible y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

En estos momentos no hay información disponible sobre bajas, lesiones o sanciones confirmadas en el Cádiz. Se añadirán novedades sobre el once probable cuando se acerque la hora del partido.

Tampoco se dispone de datos sobre el estado de la plantilla del Deportivo La Coruña. La información sobre posibles ausencias y el once inicial previsto se actualizará antes del inicio del encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

El Cádiz llega al partido en un estado de forma preocupante. En sus últimos cinco partidos de liga registra cero victorias, cuatro derrotas y un empate. La derrota más reciente fue un 0-3 en casa frente al Gijón, y el equipo también cayó 1-2 ante Las Palmas. En total, los gaditanos han marcado siete goles y encajado nueve en ese período.

El Deportivo La Coruña presenta un perfil muy diferente: dos victorias, tres empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros. El triunfo más reciente fue un 2-1 ante el Leganés, y antes de eso el equipo goleó 3-1 al Mirandés. El conjunto gallego ha marcado ocho goles y solo ha encajado cinco en ese mismo tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 4 de enero de 2026 en Riazor, con empate a dos goles en un partido de Segunda División. Antes de ese resultado, el Deportivo se impuso 1-0 al Cádiz en abril de 2025 en su estadio. En los cinco últimos precedentes registrados, el Deportivo acumula dos victorias frente a ninguna del Cádiz, con dos empates y una derrota para los gallegos, en el encuentro disputado en Cádiz en noviembre de 2024 que terminó 2-4.

Clasificación

En la clasificación actual de Segunda División, el Cádiz ocupa la decimoctava posición, mientras que el Deportivo La Coruña se sitúa en el tercer puesto de la tabla.