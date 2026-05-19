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Premier League - Premier League Vitality Stadium

Cómo ver Bournemouth vs Manchester City en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Bournemouth vs Manchester City se podrá ver en directo a través de los servicios de televisión y live stream que se detallan a continuación. Los aficionados en España tienen a su disposición Movistar+ y DAZN como opciones principales para seguir este partido de la Premier League.

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El Vitality Stadium de Bournemouth acoge uno de los partidos más cargados de significado de esta recta final de la Premier League, con el Manchester City de visita en busca de puntos que pueden decidir el título.

Los de Pep Guardiola llegan en un estado de forma sobresaliente. Tras proclamarse campeones de la FA Cup ante el Chelsea en Wembley el pasado fin de semana, con un tanto de antología de Antoine Semenyo, el City encadena victorias y mantiene viva su candidatura al título liguero con Arsenal pisándoles los talones.

Rodri, figura central en el esquema de Guardiola y ganador del Balón de Oro, ha admitido que la recta final de la temporada no será sencilla, aunque el centrocampista español ha insistido en que la presión puede pesar sobre los Gunners tanto como sobre el propio City. Su calma en el campo contrasta con la tensión que rodea la lucha por el campeonato.

El Bournemouth, por su parte, llega con una racha de cuatro victorias en sus últimos cinco partidos de liga, lo que le ha llevado a consolidarse en la zona europea de la tabla. Andoni Iraola ha construido un equipo difícil de batir en casa, y los Cherries no tienen intención de regalar nada en el Vitality.

El partido tiene, además, un sabor especial para Antoine Semenyo, el extremo del Bournemouth que marcó el gol de la FA Cup para el City en Wembley. El ghanés, cedido al club costero, regresa a un escenario donde deberá enfrentarse al equipo que le dio su mayor noche en el fútbol inglés.

Para saber cómo seguir el partido en directo, los canales de televisión disponibles y el horario de inicio, a continuación encontrarás toda la información necesaria.

Noticias del equipo y escuadras

El Bournemouth no podrá contar con Lewis Cook ni con Jordi Soler por lesión, mientras que Ryan Christie cumple sanción por lo que tampoco estará disponible. El once proyectado de los Cherries sitúa a Petrovic bajo palos, con una defensa formada por Truffert, Smith, Hill y Senesi, y una línea de mediocampo y ataque con Toth, Rayan, Scott, Tavernier, Kroupi y Evanilson como referencia ofensiva.

El Manchester City, en cambio, llega sin bajas por lesión ni suspensiones confirmadas en su plantilla. El once proyectado de Guardiola apunta a Donnarumma en portería, con Guehi, Nunes, Gvardiol, Khusanov y Ait Nouri en defensa, y Bernardo Silva, Foden, Savinho, Marmoush y Semenyo completando el equipo. Se actualizará la información si hay novedades antes del inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 6 J. Soler

10 R. Christie Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

El Bournemouth llega al partido con una racha notable: cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros de Premier League. Los Cherries han sumado once puntos de los últimos quince posibles, con triunfos ante rivales de la talla del Arsenal (1-2) y el Newcastle (1-2) fuera de casa, además de golear al Crystal Palace por 3-0 en el Vitality. Su único tropiezo reciente fue el empate a dos frente al Leeds. En total, el Bournemouth ha marcado ocho goles y encajado siete en ese tramo de cinco partidos, lo que refleja un equipo con capacidad goleadora pero que no siempre cierra bien atrás.

El Manchester City presenta un balance de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco compromisos entre liga y copa. Los Citizens vienen de ganar la FA Cup ante el Chelsea el pasado 16 de mayo, y en la Premier League han derrotado al Crystal Palace por 3-0 y al Brentford por el mismo marcador en sus dos últimas salidas ligueras. El único punto cedido fue el empate a tres frente al Everton. El City ha anotado doce goles en esos cinco partidos, con una sola derrota en toda la racha.

Historial de Enfrentamientos Directos

En el encuentro más reciente entre ambos equipos, disputado en noviembre de 2025 en el Etihad Stadium, el Manchester City se impuso al Bournemouth por 3-1 en la Premier League. El historial de los últimos cinco duelos refleja un dominio claro del City, que ha ganado cuatro de esos cinco encuentros y solo perdió uno, precisamente en el Vitality Stadium en noviembre de 2024 (2-1). En total, el City ha marcado diez goles y encajado seis en esas cinco citas, lo que da una idea de la diferencia que suele existir entre ambos conjuntos cuando se enfrentan, aunque el Bournemouth ha demostrado ser capaz de ganar en casa.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, el Manchester City ocupa la segunda posición, mientras que el Bournemouth se sitúa en el sexto puesto, lo que convierte este partido en un duelo con implicaciones directas tanto en la lucha por el título como en la carrera por los puestos europeos.