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Cómo ver Bayern Múnich vs Paris Saint-Germain en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación encontrarás los canales de televisión y las opciones de retransmisión en directo disponibles para seguir el Bayern Múnich vs PSG.

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Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Allianz Arena acoge este miércoles la vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones entre Bayern Múnich y Paris Saint-Germain, con el pase a la final en juego y el marcador global ajustado al máximo tras el 5-4 del partido de ida en París.

El PSG llega a Múnich con una ventaja mínima, pero el Bayern demostró en el Parc des Princes que no se rinde. El equipo de Vincent Kompany llegó a estar perdiendo 2-5 en el minuto 58 y aun así recortó hasta el 4-5, lo que convierte este encuentro en una eliminatoria completamente abierta.

Para el Bayern, la misión es clara: necesita marcar al menos dos goles para avanzar. El apoyo del Allianz Arena será un factor determinante, y Kompany no tiene previsto realizar grandes cambios tácticos respecto a lo visto en la ida, aunque sí deja la puerta abierta a pequeños ajustes.

El PSG, por su parte, llega con la confianza de haber ganado en tres de sus últimos cinco partidos. Luis Enrique cuenta con jugadores de enorme calidad individual: Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia son las principales amenazas en el contragolpe, y el conjunto parisino sabe que un gol en Múnich puede sentenciar la eliminatoria.

La final de la Liga de Campeones se disputará precisamente en Múnich, lo que añade un aliciente extra para ambos equipos. Jugar la gran final en casa, o casi en casa, es un incentivo que no necesita explicación.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en televisión y en streaming, junto con el horario de inicio del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

El Bayern llega al partido con hasta seis bajas por lesión: W. Mike, D. Santos, C. Kiala, R. Guerreiro, L. Klanac y S. Gnabry no estarán disponibles. No hay ningún jugador sancionado. El once proyectado de Kompany es el siguiente: M. Neuer; J. Stanisic, D. Upamecano, J. Tah, K. Laimer; J. Musiala, A. Pavlovic, M. Olise; J. Kimmich, L. Diaz, H. Kane.

El PSG viaja a Múnich sin Q. Ndjantou, L. Chevalier y A. Hakimi, todos ellos lesionados. Tampoco hay ningún jugador suspendido en el equipo visitante. El once proyectado de Luis Enrique es el siguiente: M. Safonov; N. Mendes, W. Pacho, Marquinhos, W. Zaïre-Emery; J. Neves, F. Ruiz, Vitinha; D. Doué, K. Kvaratskhelia, O. Dembélé. Se añadirán novedades si la situación cambia antes del partido.

Forma

El Bayern llega a este partido con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue un empate 3-3 en la Bundesliga ante el FC Heidenheim el 2 de mayo, y antes de eso cayó 5-4 en París en la ida de esta semifinal. El equipo bávaro anotó 16 goles en esos cinco partidos pero encajó 13, lo que refleja tanto su capacidad ofensiva como sus problemas defensivos. Las victorias 4-2 ante el VfB Stuttgart y 3-4 en Mainz, junto con el 0-2 ante el Bayer Leverkusen en la DFB-Pokal, muestran que el equipo puede rendir tanto en casa como fuera.

El PSG suma tres victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, con una sola derrota, el 1-2 ante el Lyon el 19 de abril. Su partido más reciente fue el empate 2-2 en la Ligue 1 ante el Lorient el 2 de mayo. El conjunto parisino ha marcado 13 goles en ese período, y los triunfos consecutivos ante el Nantes (3-0) y el Angers (0-3) en Ligue 1 antes de la ida mostraron una consistencia ofensiva clara.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue precisamente la ida de esta semifinal, disputada el 28 de abril de 2026 en el Parc des Princes, donde el PSG se impuso 5-4 en un partido de Liga de Campeones. Antes de ese choque, el Bayern ganó 1-2 en París en la fase de liga de la Champions en noviembre de 2025, y el PSG venció 2-0 al Bayern en el Mundial de Clubes en julio de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos, el PSG acumula tres victorias frente a las dos del Bayern, con varios de esos duelos marcados por una elevada producción goleadora de ambos lados.

Clasificación

En la clasificación de la fase de liga de la Champions, el Bayern Múnich terminó segundo mientras que el PSG acabó en undécima posición, aunque esas cifras ya no tienen relevancia alguna. A partir de aquí, lo único que importa es el marcador global de la eliminatoria, que actualmente es de 5-4 a favor del PSG.