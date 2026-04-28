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Cómo ver Atlético Madrid vs Arsenal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Riyadh Air Metropolitano acoge este miércoles el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones entre el Atlético Madrid y el Arsenal. Los rojiblancos reciben a los Gunners con la ambición de sellar una ventaja que les acerque a su primera final de la Copa de Europa bajo las órdenes de Diego Simeone.

El Atlético llega a este choque en un momento de forma irregular. El equipo de Simeone ha sumado solo una victoria en sus últimos cinco partidos, aunque logró remontar ante el Athletic Club el pasado fin de semana para llegar con algo de confianza al encuentro europeo. La baja de Julián Álvarez, que no estará disponible por lesión, es un golpe significativo para las aspiraciones ofensivas del conjunto madrileño.

Simeone, que ha llevado al Atlético a las semifinales de la Champions por cuarta vez en su etapa en el banquillo, afronta el reto de plantar cara a un Arsenal que llega como líder de la competición. El técnico argentino ha construido una identidad táctica reconocible a lo largo de más de una década en el club, y este tipo de eliminatorias europeas son el escenario en el que su método ha brillado con más intensidad.

El Arsenal, por su parte, aterrizará en Madrid como el mejor equipo de la fase de liga, aunque con una lista de bajas que complica la planificación de Mikel Arteta. Los londinenses vienen de ganar al Newcastle en la Premier League, pero ese triunfo tuvo un coste: Kai Havertz se lesionó durante el partido y se perderá la ida. A eso se suma la ausencia de Jurrien Timber, que no apareció en el último entrenamiento previo al viaje a España.

A pesar de las bajas, el Arsenal aterriza en Madrid con argumentos. En la fase de liga de esta misma edición, los Gunners ya golearon al Atlético por 4-0 en el Emirates, un resultado que pesa en el historial reciente entre ambos equipos y que el conjunto colchonero querrá borrar de la memoria cuanto antes.

El morbo extradeportivo también rodea el partido. Julián Álvarez ha tenido que salir públicamente a desmentir los rumores que le vinculan con el Barcelona, calificando las informaciones de una bola de nieve de mentiras. El delantero argentino no estará sobre el césped, pero su nombre sobrevuela el ambiente previo al encuentro.

Si quieres saber cómo ver el partido en directo, cuál es el canal de televisión y a qué hora empieza, a continuación encontrarás toda la información.

Noticias del equipo y escuadras

El Atlético Madrid afronta el partido con una lista de bajas considerable. José Giménez, D. Hancko, Ademola Lookman, Pablo Barrios y Julián Álvarez son bajas confirmadas, por lo que Simeone no podrá contar con ninguno de ellos. El XI proyectado sitúa a Musso bajo palos, con una defensa formada por Lenglet, Ruggeri, Llorente y Pubill, mientras que G. Simeone, Cardoso, Koke y N. González ocuparían el centro del campo, con Griezmann y Soerloth como referencias ofensivas.

El Arsenal también llega con el parte médico cargado. Timber, Calafiori, Havertz y Merino son bajas para Arteta, que deberá reconfigurar su once. El XI proyectado de los Gunners apunta a Raya en portería, una zaga con Saliba, Gabriel, Hincapié y Mosquera, y un centro del campo con Eze, Rice, Martinelli, Madueke y Noergaard, con Gyökeres como delantero centro. Se añadirán más actualizaciones sobre el estado físico de los jugadores conforme se acerque el inicio del partido.

Forma

El Atlético Madrid llega a este partido con un balance de una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros. La derrota más reciente antes de la victoria ante el Athletic fue ante el Elche por 3-2 en Liga. En total, el equipo de Simeone ha marcado nueve goles y encajado nueve en ese tramo, lo que refleja una fragilidad defensiva poco habitual en el conjunto rojiblanco.

El Arsenal presenta un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Los Gunners vienen de ganar al Newcastle por 1-0 en la Premier League, y antes de eso empataron sin goles ante el Sporting de Lisboa en la Champions. En sus cinco últimos encuentros han marcado cuatro goles y encajado tres, con dos victorias consecutivas en la Liga de Campeones ante el Sporting de Lisboa que les dieron el pase a esta ronda.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 21 de octubre de 2025 en la fase de liga de esta misma edición de la Champions, con un contundente 4-0 a favor del Arsenal como local. En los cuatro partidos registrados en el historial reciente, el Arsenal acumula dos victorias, un empate y una derrota ante el Atlético. Los colchoneros ganaron el único duelo de la Europa League 2018 que se jugó en el Metropolitano por 1-0, mientras que el partido de ida de esa misma eliminatoria acabó 1-1 en el Emirates.

Clasificación

En la tabla de la Liga de Campeones, el Arsenal ocupa la primera posición, mientras que el Atlético Madrid se sitúa en el puesto 14.