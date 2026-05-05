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Cómo ver Arsenal vs Atlético Madrid en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y streaming en directo para seguir el Arsenal vs Atlético Madrid. En España, el partido se puede ver a través de Movistar+.

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El Emirates Stadium acoge este martes la segunda manga de la semifinal de la Liga de Campeones entre Arsenal y Atlético Madrid, con un lugar en la gran final europea como único premio en juego.

La eliminatoria llega al norte de Londres completamente abierta. El empate a uno en el Metropolitano el pasado 29 de abril dejó todo sin resolver, y los Gunners tendrán el apoyo de su afición para intentar cerrar el pase.

Mikel Arteta llega al partido en un momento de forma notable. El Arsenal goleó al Fulham 3-0 el sábado en la Premier League y lidera la clasificación doméstica con una ventaja de cinco puntos sobre el Manchester City, que cedió puntos en un empate 3-3 ante el Everton. La temporada del conjunto londinense tiene todos los ingredientes para ser histórica.

Viktor Gyökeres ha sido uno de los grandes protagonistas del curso. El delantero sueco se convirtió en apenas el segundo jugador del Arsenal en este siglo en marcar 20 o más goles en todas las competiciones durante su primera temporada en el club, aunque los informes apuntan a que Arteta podría preferir una disposición ofensiva diferente para este duelo concreto.

El Atlético de Madrid llega a Londres con dos victorias en sus últimos tres partidos de LaLiga, incluyendo un triunfo 2-0 ante el Valencia el pasado fin de semana. Diego Simeone, sin embargo, tendrá que gestionar una lista de bajas que complica sus planes defensivos.

Para los dos equipos, el premio es el mismo: una final europea que ninguno ha disputado en los últimos años. Sigue leyendo para conocer cómo y dónde ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

El Arsenal llega al partido con las bajas confirmadas de Jurrien Timber y Mikel Merino por lesión. El once proyectado de Arteta cuenta con David Raya en portería; Piero Hincapie, William Saliba, Gabriel y Cristhian Mosquera en defensa; y Eberechi Eze, Declan Rice, Martín Zubimendi, Leandro Trossard, Bukayo Saka y Viktor Gyökeres completando el equipo. Si se producen novedades antes del pitido inicial, esta sección se actualizará con la información más reciente.

El Atlético de Madrid viaja a Londres sin José Giménez, Nahuel González ni Pablo Barrios, los tres en la enfermería. El once proyectado de Simeone sitúa a Jan Oblak bajo palos, con Marcos Ruggeri, Marcos Llorente, David Hancko y Marc Pubill en la línea defensiva, y Julián Cardoso, Giovanni Simeone, Ademola Lookman, Koke, Julián Álvarez y Antoine Griezmann como bloque ofensivo y de mediocampo.

Forma

El Arsenal llega a este partido con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. La salida más reciente fue una contundente victoria por 3-0 ante el Fulham en la Premier League, y en ese mismo tramo también se impusieron al Newcastle por 1-0. La única derrota llegó ante el Manchester City por 2-1. Los Gunners empataron a cero con el Sporting de Lisboa en la Champions League y cerraron el partido de ida de esta eliminatoria con un 1-1. En total, el equipo anotó seis goles y encajó cuatro en esos cinco partidos.

El Atlético de Madrid suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. El resultado más reciente fue el triunfo 2-0 a domicilio ante el Valencia en LaLiga, y también ganaron 3-2 al Athletic Club en ese período. Los rojiblancos perdieron 3-2 ante el Elche y empataron 2-2 con la Real Sociedad en la Copa del Rey, además del empate en el partido de ida. Los de Simeone marcaron nueve goles y recibieron ocho en esas cinco citas.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue el empate a uno en el Metropolitano el 29 de abril de 2026, en la ida de esta semifinal de la Liga de Campeones. Antes de eso, el Arsenal goleó al Atlético por 4-0 en el Emirates Stadium en la fase de grupos de la Champions en octubre de 2025. Revisando los últimos cinco enfrentamientos registrados entre los dos clubes, el balance es de dos victorias para cada equipo y un empate, con un precedente anterior en las semifinales de la Europa League de 2018.

Clasificación

En la clasificación de la Liga de Campeones, el Arsenal ocupa la primera posición, mientras que el Atlético de Madrid se sitúa en el decimocuarto puesto.