Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Segunda Division - Segunda División Estadio Carlos Belmonte

Cómo ver Albacete vs Cultural Leonesa en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación se detallan las opciones de canal de TV y live stream disponibles para seguir el partido en directo.

Tanto DAZN como Movistar+ tienen los derechos de emisión de la Segunda División en España. Si te encuentras fuera del país, puedes utilizar una VPN para acceder a tu servicio habitual de streaming desde el extranjero y seguir el partido sin interrupciones.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Albacete recibe a la Cultural Leonesa en el Estadio Carlos Belmonte en un partido de Segunda División con implicaciones directas en la parte baja de la tabla.

El conjunto manchego llega a este duelo con una posición de cierta comodidad en la zona media de la clasificación, pero con resultados irregulares en las últimas jornadas que han sembrado dudas sobre su solidez.

La Cultural Leonesa, por su parte, atraviesa un momento delicado. Ocupa el puesto 22 de la Segunda División, lo que la sitúa en zona de descenso, y necesita sumar puntos con urgencia para no comprometer su permanencia en la categoría.

El equipo leonés ha encadenado derrotas en sus últimas salidas y llega a Albacete con la necesidad de frenar una dinámica negativa que se ha prolongado demasiado en el tramo decisivo de la temporada.

El Albacete, jugando en casa, tendrá la oportunidad de distanciarse aún más de los puestos de peligro y consolidar su posición antes del tramo final del campeonato.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de kick-off.

Noticias del equipo y escuadras

De momento no hay información disponible sobre bajas por lesión, sanciones ni once probable del Albacete para este encuentro. Los datos se actualizarán cuando estén disponibles, más cerca del inicio del partido.

Tampoco se han confirmado novedades en la plantilla de la Cultural Leonesa. No hay constancia de lesionados ni suspendidos, y el once proyectado se dará a conocer próximamente.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

El Albacete llega a este partido con un balance de dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros de Segunda División. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio ante el FC Andorra por 0-1, mientras que la derrota más abultada del período fue el 0-3 encajado frente al Eibar. En total, el equipo manchego ha marcado ocho goles y ha recibido nueve en ese tramo de cinco partidos, lo que refleja una producción ofensiva notable pero con fragilidades defensivas evidentes.

La Cultural Leonesa acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos ligueros. El empate más reciente fue un 2-2 ante el Cádiz, y la única victoria del período llegó frente al Real Valladolid por 1-0. El equipo ha marcado siete goles y ha concedido cinco, aunque la racha de tres derrotas consecutivas antes del empate del último fin de semana refleja las dificultades que atraviesa.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 6 de octubre de 2025 en Segunda División, con la Cultural Leonesa como local, y terminó con un empate sin goles (0-0). En el historial de los últimos cinco enfrentamientos, los resultados han sido marcadamente igualados: ninguno de los dos equipos ha ganado en las tres citas ligueras, mientras que la Cultural Leonesa se impuso en los dos duelos de Copa del Rey, el último de ellos por 2-1 en octubre de 2016. Los goles escasean en este cruce, con tan solo cuatro tantos anotados en cinco partidos.

Clasificación

En la clasificación de Segunda División, el Albacete ocupa la decimotercera posición, mientras que la Cultural Leonesa se encuentra en el puesto 22.