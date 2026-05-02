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Primera División - Primera División Estadio Mendizorroza

Cómo ver Alavés vs Athletic Club en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y live stream disponibles para seguir el Alavés vs Athletic Club en directo. En España, el partido se emite a través de Movistar +, la plataforma de referencia para la Primera División. Puedes acceder al partido desde su web o aplicación con tu suscripción activa.

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Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Alavés recibe al Athletic Club en el Estadio Mendizorroza de Vitoria en un partido de Primera División con implicaciones muy distintas para cada equipo. Los locales pelean por la permanencia desde el decimosexto puesto, mientras que los visitantes llegan con la mirada puesta en la parte alta de la tabla desde la décima posición.

El conjunto babazorro llega al partido con una dinámica irregular. Su última victoria, un triunfo 2-1 ante el Mallorca, inyectó confianza a un equipo que había encadenado un empate y una derrota en las dos jornadas anteriores. La solidez defensiva sigue siendo una asignatura pendiente para Luis García Plaza.

El Athletic Club, por su parte, atraviesa un momento de cierta incertidumbre. Los rojiblancos cayeron 3-2 ante el Atlético de Madrid en su último partido y acumulan tres derrotas en sus últimos cinco encuentros ligueros. Ernesto Valverde deberá encontrar la fórmula para recuperar la consistencia que les llevó a cotas más altas durante la temporada.

A las dudas deportivas del Athletic se suman los rumores sobre el banquillo. Medios vascos apuntan a que Edin Terzic, exentrenador del Borussia Dortmund, está cerca de llegar a un acuerdo con un club histórico del fútbol español, con el Athletic como posible destino según esas informaciones.

El derbi vasco siempre genera un ambiente especial en Mendizorroza. El Alavés necesita los tres puntos para alejarse del descenso, y jugar en casa ante su eterno rival puede ser el estímulo que el equipo necesita en este tramo decisivo de la temporada.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El Alavés llega al partido con dos bajas confirmadas por lesión: L. Boye y A. Martínez no estarán disponibles para Luis García Plaza. El club no ha comunicado ninguna sanción, y por el momento no se ha dado a conocer el once probable. Se añadirán novedades conforme se acerque el partido.

El Athletic Club también tiene una baja por lesión: B. Prados no podrá participar en el encuentro. Al igual que en el caso local, no hay sanciones registradas ni once confirmado para los de Ernesto Valverde. La información se actualizará antes del pitido inicial si hay cambios.

Forma

El Alavés presenta un registro de 2 victorias, 2 empates y 1 derrota en sus últimos cinco partidos de Primera División. Su resultado más reciente fue una victoria 2-1 ante el Mallorca el 25 de abril. En ese periodo también empataron 3-3 con la Real Sociedad y 2-2 con el Osasuna, y sumaron una victoria como visitante ante el Celta de Vigo por 4-3. En total, el equipo ha marcado 12 goles y ha encajado 11 en esos cinco encuentros.

El Athletic Club llega con un balance de 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas en sus últimas cinco jornadas ligueras. Su partido más reciente fue una derrota 3-2 ante el Atlético de Madrid el 25 de abril. En ese tramo, el equipo también cayó 1-2 ante el Villarreal y 2-0 en el campo del Getafe, aunque sumó victorias ante el Osasuna (1-0) y el Real Betis (2-1). Los vascos anotaron 6 goles y recibieron 8 en ese periodo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos en Primera División se disputó el 13 de septiembre de 2025, con el Athletic Club como local: el Alavés se llevó la victoria por 0-1 en San Mamés. Antes de ese duelo, el Athletic había ganado 1-0 en el mismo estadio el 11 de mayo de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos conjuntos, incluyendo un amistoso de verano, el Alavés acumula 3 victorias, el Athletic 1, y hay 1 empate, el cual se produjo en Vitoria el 15 de diciembre de 2024 con resultado 1-1.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, el Alavés ocupa la decimosexta posición, mientras que el Athletic Club se sitúa en décimo lugar.