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Cómo ver Al Nasr FC vs Damac FC en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Al Nasr FC recibe a Damac FC en el Al-Awwal Park de Riad en un partido de la 1ª División saudí que llega en un momento de enorme tensión deportiva para el conjunto local.

El equipo de Cristiano Ronaldo afronta este encuentro con la herida aún abierta tras perder la final de la AFC Champions League Two ante Gamba Osaka, una derrota que dejó al astro portugués visiblemente furioso en la ceremonia de entrega de medallas. El título de liga, sin embargo, sigue siendo el gran objetivo de la temporada.

Al Nasr lidera la clasificación y necesita sumar para mantener su ventaja en la recta final de la competición. La presión es máxima, y el equipo no puede permitirse más tropiezos tras un traspié reciente ante Al Hilal que complica el panorama.

Damac llega a Riad desde la decimoquinta posición, con una situación muy diferente en la tabla. El conjunto visitante viene de una victoria convincente ante Al-Fayha, aunque su racha reciente ha estado marcada por la irregularidad.

Para Damac, este desplazamiento al Al-Awwal Park supone un reto enorme frente a un rival que, pese a sus altibajos, mantiene el hambre de un vestuario con ambiciones de título.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

En este momento no se dispone de información oficial sobre bajas, lesiones o sanciones en ninguno de los dos equipos. Tampoco hay once probable confirmado ni para Al Nasr ni para Damac. Esta sección se actualizará con los últimos datos disponibles conforme se acerque el horario de inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Al Nasr llega a este partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El conjunto de Riad sumó un punto valioso al empatar 1-1 ante Al Hilal en liga, aunque la derrota más reciente llegó precisamente en la final continental ante Gamba Osaka, un resultado que deja al equipo con cuatro goles marcados y tres encajados en sus últimas cinco citas. La victoria por 2-4 en el campo del Al Shabab muestra la capacidad goleadora del equipo, pero las dos derrotas en ese período revelan una cierta fragilidad.

Damac presenta un registro de dos victorias y tres derrotas en su último quinteto de partidos. La más reciente fue una contundente victoria por 3-0 ante Al-Fayha, aunque antes de ese resultado el equipo encadenó tres derrotas consecutivas, incluyendo caídas ante Al Ittihad y Al Khaleej. En total, los visitantes han marcado seis goles y encajado cinco en ese tramo, con una irregularidad que define su temporada.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente a Al Nasr. En el encuentro más reciente, disputado en enero de 2026, Al Nasr se impuso por 1-2 en el campo de Damac, resultado que se suma a otra victoria visitante por 2-3 en abril de 2025. Al Nasr ha ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos conjuntos en la 1ª División, con Damac sumando únicamente un triunfo en ese período. La tendencia habla por sí sola: Al Nasr domina esta rivalidad en los últimos años.

Clasificación

Al Nasr ocupa el primer puesto de la 1ª División, mientras que Damac se encuentra en la decimoquinta posición de la tabla. El abismo entre ambos equipos en la clasificación refleja temporadas radicalmente distintas y otorga a este partido una dimensión adicional: el líder buscando consolidar su ventaja frente a un rival luchando por alejarse de la zona de peligro.