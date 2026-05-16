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Segunda Division - Segunda División Estadio Alfonso Murube

Cómo ver AD Ceuta FC vs Málaga en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación encontrarás los canales de televisión y las opciones de streaming en directo disponibles para seguir el partido. Tanto Movistar+ como DAZN ofrecen cobertura de la Segunda División, por lo que conviene comprobar cuál de las dos plataformas emite este encuentro concreto en tu región.

Si te encuentras viajando fuera de España, puedes utilizar una VPN para acceder a los servicios de streaming de tu país de residencia habitual y seguir el partido sin interrupciones.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Estadio Alfonso Murube acoge un duelo de Segunda División entre AD Ceuta FC y Málaga, dos equipos que llegan a este encuentro desde posiciones muy distintas en la tabla y con dinámicas recientes que no podrían ser más diferentes.

El Ceuta atraviesa un tramo de temporada marcado por la irregularidad. Los de la ciudad autónoma no han conseguido ganar en sus últimos cuatro partidos, acumulando tres empates consecutivos antes de sumar tres puntos ante el Gijón. La solidez defensiva es su seña de identidad, aunque les cuesta generar peligro con consistencia.

El Málaga, en cambio, llega con el viento a favor. Los blanquiazules han encadenado dos victorias seguidas ante Gijón y Eibar, con una producción ofensiva notable que les ha colocado en la zona noble de la clasificación y con ambiciones claras de cara al tramo final del campeonato.

La diferencia de posiciones entre ambos equipos convierte este partido en una prueba de carácter para el Ceuta, que necesita los puntos para alejarse de la zona de peligro, y en una oportunidad de oro para el Málaga de afianzar su candidatura.

El historial reciente entre ambos conjuntos añade un punto de interés extra. El Málaga se impuso en el partido de la primera vuelta de esta misma temporada, lo que da al Ceuta un motivo adicional para buscar la revancha en casa.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido en directo, el canal de televisión, el streaming online y el horario oficial del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

El cuerpo técnico del Ceuta no ha facilitado información oficial sobre bajas por lesión o sanción de cara a este partido, ni tampoco se ha hecho pública una alineación probable. Se actualizará esta sección con los datos disponibles conforme se acerque el pitido inicial.

El Málaga tampoco ha confirmado novedades en cuanto a lesionados o sancionados, y no hay un once titular proyectado disponible en este momento. La información se completará cuando el club haga pública la convocatoria.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

El Ceuta llega a este partido con un registro de una victoria, tres empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros de liga, aunque la sequía de triunfos se había prolongado durante cuatro jornadas antes de la victoria ante el Gijón por 1-2. Los de la ciudad autónoma han marcado cuatro goles y encajado tres en ese periodo, con dos cierres en blanco que reflejan una solidez defensiva real. El empate más reciente, un 1-1 ante el Castellón, resume bien su tendencia a repartir puntos.

El Málaga presenta un perfil más dinámico en ataque. Con tres victorias, una derrota y otra derrota en sus últimos cinco partidos, los blanquiazules han anotado once goles y encajado ocho, una cifra que habla de un equipo con vocación ofensiva clara. La victoria más reciente, un 2-1 ante el Gijón, prolonga una racha de dos triunfos consecutivos que incluye también el contundente 2-4 en el campo del Eibar.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los tres únicos precedentes recientes entre ambos equipos muestran un dominio claro del Málaga. El encuentro más reciente, disputado en enero de 2026 en liga en el feudo malaguista, se saldó con victoria del Málaga por 2-1. Antes de ese partido, los dos conjuntos coincidieron en Primera Federación durante la temporada 2023-24, con un triunfo del Ceuta por 3-2 en casa y un empate a uno en el Málaga. En total, el Málaga ha ganado dos de los tres duelos registrados, mientras que el Ceuta se ha impuesto en uno.

Clasificación

En la clasificación de Segunda División, el Málaga ocupa la cuarta posición, bien situado en la zona de ascenso directo o playoff, mientras que el Ceuta se encuentra en el undécimo puesto, en mitad de tabla y con margen suficiente por ahora respecto a los puestos de descenso.