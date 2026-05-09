Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Segunda Division - Segunda División Estadio Alfonso Murube

Cómo ver AD Ceuta FC vs Castellón en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El AD Ceuta FC vs Castellón se puede seguir en directo a través de las plataformas de televisión y streaming que se indican a continuación. Tanto si prefieres verlo por televisión como mediante live stream, tienes opciones disponibles para no perderte el partido.

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Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Estadio Alfonso Murube acoge el encuentro entre AD Ceuta FC y Castellón en la Segunda División, con ambos conjuntos con objetivos bien distintos en esta recta final de temporada.

El Ceuta llega a este partido con una racha que combina solidez defensiva y cierta irregularidad ofensiva. Los locales han sumado cinco puntos en sus últimos cuatro partidos tras caer ante el Eibar, y su victoria más reciente, conseguida en el campo del Sporting de Gijón, les da confianza para afrontar este compromiso en casa.

El Castellón, por su parte, ocupa la quinta plaza de la tabla y mantiene vivas sus aspiraciones de ascenso. Los de la Plana han ganado tres de sus últimos cinco encuentros, aunque la derrota ante el Córdoba la semana pasada frenó un momento de buen ritmo.

La diferencia de posición en la clasificación convierte este duelo en un examen directo para el Castellón, que necesita sumar de tres en tres si quiere mantenerse en la pelea por los puestos de ascenso. El Ceuta, cómodo en mitad de tabla, puede jugar con mayor libertad.

El historial reciente entre ambos equipos añade interés al choque. El partido de la primera vuelta de esta misma temporada terminó en un llamativo empate a tres goles, lo que da pistas sobre el potencial ofensivo de ambas escuadras cuando se enfrentan.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El AD Ceuta FC no ha facilitado información oficial sobre lesiones, sanciones ni once probable de cara a este partido. Se añadirán novedades en cuanto estén disponibles antes del pitido inicial.

Tampoco hay datos confirmados sobre el estado de la plantilla del Castellón para este encuentro. Se actualizará esta sección con las bajas y el once previsto a medida que el club haga pública la información.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

El AD Ceuta FC suma un registro de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de Segunda División. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio ante el Sporting de Gijón por 1-2, mientras que previamente había empatado sin goles frente al Racing de Santander. En total, el equipo ha marcado cinco goles y encajado cinco en ese tramo, con tres empates consecutivos entre el 10 y el 26 de abril que reflejan una etapa de equilibrio.

El Castellón llega con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Los visitantes cayeron ante el Córdoba por 1-2 en su partido más reciente, pero antes habían encadenado dos triunfos seguidos, incluyendo una victoria por 3-1 ante el Burgos. El equipo ha anotado once goles en esos cinco partidos, aunque también ha encajado ocho, lo que muestra una cara ofensiva atractiva pero con cierta fragilidad defensiva.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 14 de septiembre de 2025 en Segunda División, con el Castellón como local, y terminó con un empate a tres goles. En los tres partidos registrados entre ambos conjuntos, el Castellón acumula una victoria, mientras que el Ceuta no ha ganado ninguno, con dos empates en el balance total. Los dos equipos han demostrado en sus enfrentamientos directos una tendencia clara a generar goles, con un total de catorce tantos repartidos en esos tres duelos.

Clasificación

En la tabla de la Segunda División, el AD Ceuta FC ocupa la undécima posición, mientras que el Castellón se sitúa en el quinto puesto.