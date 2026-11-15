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El guardameta croata Dominik Livakovic vive un periodo de espera en el FC Barcelona, después de encontrarse lejos de la participación desde su llegada al equipo durante los últimos días del mercado de fichajes veraniego, en medio de la fuerte competencia por el puesto bajo palos. Sin embargo, se aferra a la esperanza de conseguir una nueva oportunidad para demostrar sus capacidades a las órdenes del técnico Hansi Flick.

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Livakovic fue titular con la selección de Croacia ante Inglaterra el pasado jueves en el estadio de Wembley, en el partido que terminó con victoria inglesa por 2-1, y se prepara también para defender la portería de su país ante la República Checa esta noche, en los duelos de la Liga de Naciones de la UEFA, para seguir sumando los minutos de juego de los que carece en el Barcelona.

El guardameta, de 31 años, se incorporó al Barcelona procedente del Fenerbahçe turco por dos millones de euros, al final del mercado de fichajes de verano, después de que el club catalán decidiera reforzar sus opciones en la posición de portería, pero solo ha tenido la oportunidad de jugar una vez con la camiseta del equipo, durante el enfrentamiento ante el Sevilla que terminó con victoria del Barcelona por 3-1 el 19 de septiembre, aprovechando la ausencia de Joan García por lesión.

Livakovic habló de su experiencia con el Barcelona durante su estancia en la concentración de la selección croata, asegurando que se siente orgulloso tras incorporarse a uno de los clubes más grandes del mundo, y dijo: "Soy un chico de Zadar, juego en el Barcelona, y estoy muy orgulloso de ello; ya he tenido la oportunidad de defender la portería de un club grande como este, actualmente me entreno, espero mi oportunidad y me siento bien".

El portero croata obtuvo un contrato que se extiende por cuatro temporadas hasta el verano de 2030, pero es consciente de la dificultad de competir por la titularidad ante la presencia de Joan García y el guardameta polaco Wojciech Szczesny, además de Iker Rodríguez, lo que le obliga a seguir trabajando y a esperar cualquier oportunidad que pueda darle un lugar en los planes de Flick durante el próximo periodo.

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Livakovic añadió, hablando sobre la naturaleza de los entrenamientos dentro del club catalán, en declaraciones recogidas por el diario "Mundo Deportivo": "El entrenamiento en el Barcelona es muy duro, porque hablamos de los mejores jugadores del mundo; sería ideal ser el portero en cada partido, pero espero mi oportunidad con paciencia", en alusión a su aceptación de su situación actual y a su deseo de aprovechar cualquier oportunidad que se le presente.

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Pese a estar alejado del once titular, las previsiones apuntan a la posibilidad de que Livakovic vuelva a jugar con el Barcelona durante los duelos de la Copa del Rey, ya que se espera que defienda la portería del equipo en el partido de dieciseisavos de final previsto para el 15 o el 16 de diciembre próximo, que se disputará a partido único ante un rival de menor categoría, y cuyo nombre se determinará más adelante.

El recorrido del Barcelona en la Copa del Rey representa una oportunidad importante para el guardameta croata de cara a recuperar su presencia con el equipo, especialmente porque el torneo podría dar a Flick margen para introducir cambios en su once titular y hacer jugar a los elementos que no obtienen suficientes minutos en LaLiga española, lo que podría ayudar a Livakovic a demostrar que merece participar en los próximos partidos.

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Por su parte, el seleccionador croata Slaven Bilic no ocultó su deseo de ver a su portero conseguir más minutos de juego con el Barcelona, al considerar que jugar con regularidad sería algo positivo, y dijo: "Sería estupendo ver a Livakovic jugar con regularidad en el Barcelona, es un guardameta muy bueno", de modo que su oportunidad de cambiar su situación sigue ligada a su capacidad de esperar el momento adecuado y de convencer a Flick de sus cualidades.