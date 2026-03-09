Goal.com
Abhinav Sharma

Lista de estadios de EA Sports FC 26: todos los escenarios y novedades del juego

El juego presenta más de 170 estadios de fútbol de todo el mundo.

Una de las cosas que realmente hace que un videojuego deportivo cobre vida es la atmósfera del estadio. Esto es más evidente en la franquicia EA FC , donde los terrenos más legendarios del mundo toman el centro del escenario, ya sea el histórico Anfield del Liverpool, el majestuoso Santiago Bernabéu del Real Madrid o el encantadoramente compacto Craven Cottage, hogar del Fulham. 

EA FC 26 mantiene esa tradición fuerte, ofreciendo a los fanáticos una impresionante lista de más de 170 estadios, una mezcla de recintos con licencia oficial y diseños genéricos creativos.

La edición de este año no se trata solo de favoritos que regresan, sino que también trae un nuevo lote de estadios a la mezcla. EA ha confirmado la lista completa de todos los terrenos incluidos en el juego, desglosados liga por liga.

Todos los Nuevos Estadios en EA Sports FC 26

EstadioEquipos
Allianz ArenaBayern Múnich
BöllenfalltorSV Darmstadt 98
Holstein StadionHolstein Kiel
Hill Dickinson StadiumEverton
Jakob-ParkFC Basilea
WankdorfBSC Young Boys
BeaujoireFC Nantes
Tupras StadiumBeşiktaş JK
Son Moix StadiumRCD Mallorca
RB ArenaRed Bull Salzburg
Estadio Diego Armando MaradonaNapoli
Fratton ParkPortsmouth
Stamford BridgeChelsea

Alemania toma el centro del escenario en EA SPORTS FC 26 con la mayor reorganización de estadios del año, dando la bienvenida a tres nuevas incorporaciones. El legendario Allianz Arena del Bayern Munich hace su tan anticipado regreso, mientras que el Bollenfalltor de Darmstadt y el Holstein Stadion de Holstein Kiel completan una atmósfera más auténtica de la Bundesliga y la 2. Bundesliga.

En Inglaterra, el nuevo Hill Dickinson Stadium del Everton encabeza las actualizaciones. Después de décadas en el querido Goodison Park, el cambio de los Toffees a su nuevo hogar vanguardista en el frente marítimo se refleja en el juego, dando a los jugadores la oportunidad de experimentar el nuevo capítulo del club con estilo.

En toda Europa, la alineación se enriquece aún más. El Beaujoire de Nantes, el Tupras Stadium de Beşiktaş y el RB Arena de Salzburgo inyectan sabor extra desde la Ligue 1, la Süper Lig turca y la Bundesliga austriaca, brindando a los entusiastas del Modo Carrera fuera de las cinco ligas principales mucho que celebrar. El fútbol suizo también obtiene una representación muy esperada, con el St. Jakob-Park de Basilea y el Wankdorf de BSC Young Boys haciendo sus debut virtuales.

St Jacobs ParkEA FC

Chase Stadium, el orgulloso hogar de los Herons y Lionel Messi, aparecerá en EA SPORTS FC 26, llevando un toque del estilo futbolístico de Fort Lauderdale directamente al juego.

Varios terrenos familiares también han recibido una nueva capa de pintura. El Estadi Mallorca Son Moix del RCD Mallorca, el icónico Fratton Park de Portsmouth y el legendario Stamford Bridge del Chelsea han sido reconstruidos para capturar su apariencia y atmósfera real de manera más auténtica.

No solo los locales con licencia están recibiendo atención. Un puñado de estadios clásicos originales—Union Park Stadium, Stade Municipal, Stadio Classico, y Molton Road—han sido completamente reinventados, asegurando que incluso los escenarios ficticios lleven un sentido de historia y detalle.

Y para rematar, el Estadio Diego Armando Maradona de Nápoles finalmente se une a la lista—un homenaje largamente esperado a uno de los iconos más inolvidables del deporte y un verdadero lujo para los seguidores de la Serie A.

¿Qué estadios estarán disponibles en EA Sports FC 26?

Los estadios auténticos son una parte crucial de la inmersión del día del partido en EA SPORTS FC 26, ayudando a replicar la atmósfera, arquitectura y cultura del fútbol mundial. El juego presenta más de 120 escenarios del mundo real, abarcando las principales ligas europeas, competiciones internacionales, fútbol femenino, y clubs de América del Norte y del Sur. Aunque solo unos pocos han sido confirmados oficialmente, los extensos acuerdos de licencia de EA permiten a los aficionados entrar en muchos de los estadios más icónicos del mundo.

Estadios de la Premier League en EA Sports FC 26

EA SPORTS FC 26 está preparado para mostrar una colección formidable de arenas de la Premier League, poniendo el pulso del fútbol inglés al alcance de tu mano. Entre los destacados se encuentra el nuevo hogar de Everton, el Estadio Hill Dickinson, que se espera ofrezca una atmósfera vibrante y una sensación de día de partido inolvidable para jugadores y aficionados por igual.

EstadioEquipo
American Express StadiumBrighton & Hove Albion
AnfieldLiverpool
Craven CottageFulham
Elland RoadLeeds United
Emirates StadiumArsenal
Etihad StadiumManchester City
Gtech Community StadiumBrentford
Hill Dickinson StadiumEverton
London StadiumWest Ham United
Molineux StadiumWolverhampton Wanderers
Old TraffordManchester United
Selhurst ParkCrystal Palace
St. James’ ParkNewcastle United
Stadium of LightSunderland
Stamford BridgeChelsea
The City GroundNottingham Forest
Tottenham Hotspur StadiumTottenham Hotspur
Turf MoorBurnley
Villa ParkAston Villa
Vitality StadiumBournemouth

Estadios de la Championship inglesa en EA Sports FC 26

EstadioEquipo
Accu StadiumHuddersfield Town
Ashton GateBristol City
Bramall LaneSheffield United
Cardiff City StadiumCardiff City
Carrow RoadNorwich City
Coventry Building Society ArenaCoventry City
Ewood ParkBlackburn Rovers
Fratton ParkPortsmouth
Kenilworth RoadLuton Town
King Power StadiumLeicester City
MATRADE Loftus Road StadiumQueens Park Rangers
MKM StadiumHull City
Portman RoadIpswich Town
Riverside StadiumMiddlesbrough
St. Mary’s StadiumSouthampton
Stoke City FC StadiumStoke City
Swansea.com StadiumSwansea City
The HawthornsWest Bromwich Albion
Vicarage RoadWatford

Estadios de la Bundesliga en EA Sports FC 26

EstadioEquipo
Allianz ArenaBayern Múnich
BayArenaBayer Leverkusen
BORUSSIA-PARKBorussia Mönchengladbach
Deutsche Bank ParkEintracht Frankfurt
Europa-Park StadionSC Freiburg
MEWA ARENAMainz 05
MHPArenaVfB Stuttgart
Millerntor-StadionFC St. Pauli
PreZero ArenaTSG Hoffenheim
Red Bull Arena (Leipzig)RB Leipzig
RheinEnergieStadion1. FC Köln
Signal Iduna ParkBorussia Dortmund
Stadion An der Alten FörstereiUnion Berlin
VolksparkstadionHamburger SV
Volkswagen ArenaVfL Wolfsburg
WeserstadionWerder Bremen
WWK ArenaFC Augsburg

Estadios de la Bundesliga 2 en EA Sports FC 26

EstadioEquipo
Düsseldorf-ArenaFortuna Düsseldorf
Heinz von Heiden-ArenaHannover 96
Holstein-StadionHolstein Kiel
Home Deluxe ArenaDynamo Dresden
Max-Morlock-Stadion1. FC Nürnberg
OlympiastadionHertha BSC
SchücoArenaArminia Bielefeld
Sportpark Ronhof Thomas SommerSpVgg Greuther Fürth
Stadion am BöllenfalltorSV Darmstadt 98
VELTINS-ArenaFC Schalke 04
Vonovia RuhrstadionVfL Bochum

Estadios de LaLiga en EA Sports FC 26

EstadioEquipo
ColiseumGetafe CF
Estadi Mallorca Son MoixRCD Mallorca
Estadio ABANCA-BalaídosCelta Vigo
Estadio Benito VillamarínReal Betis
Estadio Ciutat de ValènciaLevante UD
Estadio de la CerámicaVillarreal CF
Estadio de MendizorrozaDeportivo Alavés
Estadio de MontiliviGirona FC
Estadio de VallecasRayo Vallecano
Estadio El SadarCA Osasuna
Estadio Martínez ValeroElche CF
Estadio MestallaValencia CF
Estadio San MamésAthletic Bilbao
Estadio Santiago BernabéuReal Madrid
Ramón Sánchez-PizjuánSevilla FC
RCDE StadiumRCD Espanyol
Reale ArenaReal Sociedad
Riyad Air MetropolitanoAtletico Madrid 

Estadios de la Women's Super League en EA Sports FC 26

EstadioEquipo
Goodison ParkEverton Women
Joie StadiumMan City Women

Estadios de la Ligue 1 en EA Sports FC 26

EstadioEquipo
Decathlon ArenaLOSC Lille
Groupama StadiumOlympique Lyonnais
Orange VélodromeOlympique de Marseille
Parc des PrincesParis Saint-Germain
Stade Bollaert-DelelisRC Lens
Stade de la BeaujoireFC Nantes

Estadios de la Serie A en EA Sports FC 26

Napoli StadiumEA FC 26

EstadioEquipo
Allianz StadiumJuventus
Bluenergy StadiumAtalanta Bergamasca Calcio
Stadio Diego Armando MaradonaNapoli

Estadios de la Liga Portugal en EA Sports FC 26

EstadioEquipo
Estádio do DragãoFC Porto
Estádio do SL BenficaSL Benfica
Estádio José AlvaladeSporting CP

Superliga Turca

Besiktas Stadium 1EA Sports FC official website

EstadioEquipo
Chobani StadyumuDesconocido
RAMS ParkDesconocido
Tüpraş StadyumuBeşiktaş JK

Estadios del resto del mundo en EA Sports FC 26

EstadioEquipo
Donbass ArenaShakhtar Donetsk

Estadios de la Eredivise en EA Sports FC 26

EstadioEquipo
De KuipFeyenoord Rotterdam
Johan Cruijff ArenAAjax Amsterdam
Philips StadionPSV Eindhoven

Estadios de la Brack Swiss Super League en EA Sports FC 26

EstadioEquipo
St. Jakob-ParkFC Basilea
Stadion WankdorfBSC Young Boys

Estadios de la Bundesliga austriaca en EA Sports FC 26

RB ArenaEA Sports FC official website

EstadioEquipo
Red Bull Arena (Salzburgo)Red Bull Salzburgo

Estadios de la Premiership escocesa en EA Sports FC 26

EstadioEquipo
Parque CelticCeltic FC
Estadio IbroxRangers FC

Estadios de la MLS en EA Sports FC 26

EstadioEquipo
BC PlaceVancouver Whitecaps FC
Estadio BMOCF Toronto FC
Estadio ChaseDesconocido
Dignity Health Sports ParkSan Jose Earthquakes
Lumen FieldSeattle Sounders FC
Estadio Mercedes-BenzAtlanta United FC
Providence ParkPortland Timbers
Estadio Sports IllustratedNY Red Bulls

Estadios de la Liga saudí RoshN en EA Sports FC 26

EstadioEquipo
Ciudad Deportiva Rey AbdullahAl Hilal SFC
Estadio Rey FahdAl Nassr FC

Estadios internacionales en EA Sports FC 26

EstadioEquipo
Wembley StadiumEquipo Nacional de Inglaterra

Estadios de la Liga Profesional de Fútbol (Argentina) en EA Sports FC 26

EstadioEquipo
Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique BochiniIndependiente
Estadio Presidente PerónRacing Club
Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera)Boca Juniors
Estadio Mâs MonumentalRiver Plate

Estadios genéricos en EA Sports FC 26

Estadio
1Estadio Al Jayeed
2Aloha Park
3Arena del Centenario
4Arena D'Oro
5Estadio de Clubes Nivel 1 (solo en Clubs)
6Estadio de Clubes Nivel 2 (solo en Clubs)
7Estadio de Clubes Nivel 3 (solo en Clubs)
8Court Lane
9Crown Lane
10Arena Punto Este
11El Grandioso
12El Libertador
13Estadio de las Artes
14Estadio El Medio
15Euro Park
16Estadio Rush de Eventos (solo en UT Rush)
17FC Rush Stadium (solo en Rush)
18Forest Park Stadium
19Ivy Lane
20Estadio Longville
21Molton Road
22O Dromo
23Oktigann Park
24Sanderson Park
25Stade Municipal
26Stadio Classico
27Stadion 23. Maj
28Stadion Europa
29Stadion Hanguk
30Stadion Neder
31Stadion Olympik
32Town Park
33Estadio Union Park
34Estadio de Eventos UT (solo en UT)
35UT Stadium (solo en UT)
36Waldstadion
