Lista de estadios de EA Sports FC 26: todos los escenarios y novedades del juego

Una de las cosas que realmente hace que un videojuego deportivo cobre vida es la atmósfera del estadio. Esto es más evidente en la franquicia EA FC , donde los terrenos más legendarios del mundo toman el centro del escenario, ya sea el histórico Anfield del Liverpool, el majestuoso Santiago Bernabéu del Real Madrid o el encantadoramente compacto Craven Cottage, hogar del Fulham.

EA FC 26 mantiene esa tradición fuerte, ofreciendo a los fanáticos una impresionante lista de más de 170 estadios, una mezcla de recintos con licencia oficial y diseños genéricos creativos.

Acércate al juego con la aplicación EA SPORTS

La aplicación EA SPORTS es la mejor compañera móvil, ya que acorta la distancia entre el fútbol real y tus juegos favoritos. Descárgala ahora para acceder a un feed personalizado con resultados en directo, análisis de expertos y recompensas exclusivas.

¿Por qué descargar la aplicación?

Cobertura en tiempo real: obtén resultados y estadísticas en directo de las ligas más importantes del mundo.

Información privilegiada: accede a periodismo especializado y análisis tácticos a través de la integración con The Athletic.

Juego interactivo: pon a prueba tus conocimientos con trivias diarias, encuestas y predicciones de partidos.

Recompensas exclusivas: desbloquea contenido único dentro del juego y recompensas de EA SPORTS simplemente por mantenerte activo.

Imágenes de partidos en 3D: ve la acción desde todos los ángulos con tecnología avanzada «Virtual Play-by-Play».

La edición de este año no se trata solo de favoritos que regresan, sino que también trae un nuevo lote de estadios a la mezcla. EA ha confirmado la lista completa de todos los terrenos incluidos en el juego, desglosados liga por liga.

Todos los Nuevos Estadios en EA Sports FC 26

Estadio Equipos Allianz Arena Bayern Múnich Böllenfalltor SV Darmstadt 98 Holstein Stadion Holstein Kiel Hill Dickinson Stadium Everton Jakob-Park FC Basilea Wankdorf BSC Young Boys Beaujoire FC Nantes Tupras Stadium Beşiktaş JK Son Moix Stadium RCD Mallorca RB Arena Red Bull Salzburg Estadio Diego Armando Maradona Napoli Fratton Park Portsmouth Stamford Bridge Chelsea

Alemania toma el centro del escenario en EA SPORTS FC 26 con la mayor reorganización de estadios del año, dando la bienvenida a tres nuevas incorporaciones. El legendario Allianz Arena del Bayern Munich hace su tan anticipado regreso, mientras que el Bollenfalltor de Darmstadt y el Holstein Stadion de Holstein Kiel completan una atmósfera más auténtica de la Bundesliga y la 2. Bundesliga.

En Inglaterra, el nuevo Hill Dickinson Stadium del Everton encabeza las actualizaciones. Después de décadas en el querido Goodison Park, el cambio de los Toffees a su nuevo hogar vanguardista en el frente marítimo se refleja en el juego, dando a los jugadores la oportunidad de experimentar el nuevo capítulo del club con estilo.

En toda Europa, la alineación se enriquece aún más. El Beaujoire de Nantes, el Tupras Stadium de Beşiktaş y el RB Arena de Salzburgo inyectan sabor extra desde la Ligue 1, la Süper Lig turca y la Bundesliga austriaca, brindando a los entusiastas del Modo Carrera fuera de las cinco ligas principales mucho que celebrar. El fútbol suizo también obtiene una representación muy esperada, con el St. Jakob-Park de Basilea y el Wankdorf de BSC Young Boys haciendo sus debut virtuales.

EA FC

Chase Stadium, el orgulloso hogar de los Herons y Lionel Messi, aparecerá en EA SPORTS FC 26, llevando un toque del estilo futbolístico de Fort Lauderdale directamente al juego.

Varios terrenos familiares también han recibido una nueva capa de pintura. El Estadi Mallorca Son Moix del RCD Mallorca, el icónico Fratton Park de Portsmouth y el legendario Stamford Bridge del Chelsea han sido reconstruidos para capturar su apariencia y atmósfera real de manera más auténtica.

No solo los locales con licencia están recibiendo atención. Un puñado de estadios clásicos originales—Union Park Stadium, Stade Municipal, Stadio Classico, y Molton Road—han sido completamente reinventados, asegurando que incluso los escenarios ficticios lleven un sentido de historia y detalle.

Y para rematar, el Estadio Diego Armando Maradona de Nápoles finalmente se une a la lista—un homenaje largamente esperado a uno de los iconos más inolvidables del deporte y un verdadero lujo para los seguidores de la Serie A.

¿Qué estadios estarán disponibles en EA Sports FC 26?

Los estadios auténticos son una parte crucial de la inmersión del día del partido en EA SPORTS FC 26, ayudando a replicar la atmósfera, arquitectura y cultura del fútbol mundial. El juego presenta más de 120 escenarios del mundo real, abarcando las principales ligas europeas, competiciones internacionales, fútbol femenino, y clubs de América del Norte y del Sur. Aunque solo unos pocos han sido confirmados oficialmente, los extensos acuerdos de licencia de EA permiten a los aficionados entrar en muchos de los estadios más icónicos del mundo.

Estadios de la Premier League en EA Sports FC 26

EA SPORTS FC 26 está preparado para mostrar una colección formidable de arenas de la Premier League, poniendo el pulso del fútbol inglés al alcance de tu mano. Entre los destacados se encuentra el nuevo hogar de Everton, el Estadio Hill Dickinson, que se espera ofrezca una atmósfera vibrante y una sensación de día de partido inolvidable para jugadores y aficionados por igual.

Estadio Equipo American Express Stadium Brighton & Hove Albion Anfield Liverpool Craven Cottage Fulham Elland Road Leeds United Emirates Stadium Arsenal Etihad Stadium Manchester City Gtech Community Stadium Brentford Hill Dickinson Stadium Everton London Stadium West Ham United Molineux Stadium Wolverhampton Wanderers Old Trafford Manchester United Selhurst Park Crystal Palace St. James’ Park Newcastle United Stadium of Light Sunderland Stamford Bridge Chelsea The City Ground Nottingham Forest Tottenham Hotspur Stadium Tottenham Hotspur Turf Moor Burnley Villa Park Aston Villa Vitality Stadium Bournemouth

Estadios de la Championship inglesa en EA Sports FC 26

Estadio Equipo Accu Stadium Huddersfield Town Ashton Gate Bristol City Bramall Lane Sheffield United Cardiff City Stadium Cardiff City Carrow Road Norwich City Coventry Building Society Arena Coventry City Ewood Park Blackburn Rovers Fratton Park Portsmouth Kenilworth Road Luton Town King Power Stadium Leicester City MATRADE Loftus Road Stadium Queens Park Rangers MKM Stadium Hull City Portman Road Ipswich Town Riverside Stadium Middlesbrough St. Mary’s Stadium Southampton Stoke City FC Stadium Stoke City Swansea.com Stadium Swansea City The Hawthorns West Bromwich Albion Vicarage Road Watford

Estadios de la Bundesliga en EA Sports FC 26

Estadio Equipo Allianz Arena Bayern Múnich BayArena Bayer Leverkusen BORUSSIA-PARK Borussia Mönchengladbach Deutsche Bank Park Eintracht Frankfurt Europa-Park Stadion SC Freiburg MEWA ARENA Mainz 05 MHPArena VfB Stuttgart Millerntor-Stadion FC St. Pauli PreZero Arena TSG Hoffenheim Red Bull Arena (Leipzig) RB Leipzig RheinEnergieStadion 1. FC Köln Signal Iduna Park Borussia Dortmund Stadion An der Alten Försterei Union Berlin Volksparkstadion Hamburger SV Volkswagen Arena VfL Wolfsburg Weserstadion Werder Bremen WWK Arena FC Augsburg

Estadios de la Bundesliga 2 en EA Sports FC 26

Estadio Equipo Düsseldorf-Arena Fortuna Düsseldorf Heinz von Heiden-Arena Hannover 96 Holstein-Stadion Holstein Kiel Home Deluxe Arena Dynamo Dresden Max-Morlock-Stadion 1. FC Nürnberg Olympiastadion Hertha BSC SchücoArena Arminia Bielefeld Sportpark Ronhof Thomas Sommer SpVgg Greuther Fürth Stadion am Böllenfalltor SV Darmstadt 98 VELTINS-Arena FC Schalke 04 Vonovia Ruhrstadion VfL Bochum

Estadios de LaLiga en EA Sports FC 26

Estadio Equipo Coliseum Getafe CF Estadi Mallorca Son Moix RCD Mallorca Estadio ABANCA-Balaídos Celta Vigo Estadio Benito Villamarín Real Betis Estadio Ciutat de València Levante UD Estadio de la Cerámica Villarreal CF Estadio de Mendizorroza Deportivo Alavés Estadio de Montilivi Girona FC Estadio de Vallecas Rayo Vallecano Estadio El Sadar CA Osasuna Estadio Martínez Valero Elche CF Estadio Mestalla Valencia CF Estadio San Mamés Athletic Bilbao Estadio Santiago Bernabéu Real Madrid Ramón Sánchez-Pizjuán Sevilla FC RCDE Stadium RCD Espanyol Reale Arena Real Sociedad Riyad Air Metropolitano Atletico Madrid

Estadios de la Women's Super League en EA Sports FC 26

Estadio Equipo Goodison Park Everton Women Joie Stadium Man City Women

Estadios de la Ligue 1 en EA Sports FC 26

Estadio Equipo Decathlon Arena LOSC Lille Groupama Stadium Olympique Lyonnais Orange Vélodrome Olympique de Marseille Parc des Princes Paris Saint-Germain Stade Bollaert-Delelis RC Lens Stade de la Beaujoire FC Nantes

Estadios de la Serie A en EA Sports FC 26

EA FC 26

Estadio Equipo Allianz Stadium Juventus Bluenergy Stadium Atalanta Bergamasca Calcio Stadio Diego Armando Maradona Napoli

Estadios de la Liga Portugal en EA Sports FC 26

Estadio Equipo Estádio do Dragão FC Porto Estádio do SL Benfica SL Benfica Estádio José Alvalade Sporting CP

Superliga Turca

EA Sports FC official website

Estadio Equipo Chobani Stadyumu Desconocido RAMS Park Desconocido Tüpraş Stadyumu Beşiktaş JK

Estadios del resto del mundo en EA Sports FC 26

Estadio Equipo Donbass Arena Shakhtar Donetsk

Estadios de la Eredivise en EA Sports FC 26

Estadio Equipo De Kuip Feyenoord Rotterdam Johan Cruijff ArenA Ajax Amsterdam Philips Stadion PSV Eindhoven

Estadios de la Brack Swiss Super League en EA Sports FC 26

Estadio Equipo St. Jakob-Park FC Basilea Stadion Wankdorf BSC Young Boys

Estadios de la Bundesliga austriaca en EA Sports FC 26

EA Sports FC official website

Estadio Equipo Red Bull Arena (Salzburgo) Red Bull Salzburgo

Estadios de la Premiership escocesa en EA Sports FC 26

Estadio Equipo Parque Celtic Celtic FC Estadio Ibrox Rangers FC

Estadios de la MLS en EA Sports FC 26

Estadio Equipo BC Place Vancouver Whitecaps FC Estadio BMO CF Toronto FC Estadio Chase Desconocido Dignity Health Sports Park San Jose Earthquakes Lumen Field Seattle Sounders FC Estadio Mercedes-Benz Atlanta United FC Providence Park Portland Timbers Estadio Sports Illustrated NY Red Bulls

Estadios de la Liga saudí RoshN en EA Sports FC 26

Estadio Equipo Ciudad Deportiva Rey Abdullah Al Hilal SFC Estadio Rey Fahd Al Nassr FC

Estadios internacionales en EA Sports FC 26

Estadio Equipo Wembley Stadium Equipo Nacional de Inglaterra

Estadios de la Liga Profesional de Fútbol (Argentina) en EA Sports FC 26

Estadio Equipo Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini Independiente Estadio Presidente Perón Racing Club Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera) Boca Juniors Estadio Mâs Monumental River Plate

Estadios genéricos en EA Sports FC 26