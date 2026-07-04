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Muhammad Sharaf Eldeen

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Lista de veteranos: Egipto se acerca a la cifra de Nigeria y Marruecos va camino de superar a Túnez

Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
World Cup
Canadá vs Marruecos
Canadá
Marruecos
Túnez vs Holanda
Túnez
Holanda
Australia vs Egipto
Australia
Colombia vs Ghana
Colombia
Ghana
Nigeria
Argentina
EE. UU.
Canadá
Marruecos
Túnez
Países Bajos
Australia
Egipto
Colombia
Ghana
Nigeria

Los Faraones y los Leones del Atlas subirán en la clasificación.

La selección de Egipto reforzó su prestigio continental y mundial al enfrentar a Australia en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026, en el estadio de Dallas, Estados Unidos.

La selección egipcia alcanzó los octavos de final tras ganar 4-2 en los penaltis a Australia, después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, logrando su primera victoria en la fase eliminatoria de un Mundial.

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Con este encuentro, los Faraones alcanzaron 129 partidos en grandes competiciones (Mundial y Copa Africana), y se mantienen segundos en el ranking africano, según «stats foot».

Nigeria lidera la clasificación, Camerún es tercera y Túnez y Marruecos comparten el quinto lugar; los Leones del Atlas pueden aumentar su cifra al medirse a Canadá esta tarde en octavos.

Lo mismo ocurrirá con los «Faraones», que se medirán a Argentina en octavos el martes.

La clasificación queda así:

Nigeria: 132 partidos

Egipto: 129

Camerún: 126

Costa de Marfil: 124

Ghana: 124 partidos

Marruecos: 108

Túnez: 108 partidos


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