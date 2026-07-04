Lista de veteranos: Egipto se acerca a la cifra de Nigeria y Marruecos va camino de superar a Túnez

La selección de Egipto reforzó su prestigio continental y mundial al enfrentar a Australia en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026, en el estadio de Dallas, Estados Unidos.

La selección egipcia alcanzó los octavos de final tras ganar 4-2 en los penaltis a Australia, después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, logrando su primera victoria en la fase eliminatoria de un Mundial.

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Con este encuentro, los Faraones alcanzaron 129 partidos en grandes competiciones (Mundial y Copa Africana), y se mantienen segundos en el ranking africano, según «stats foot».

Nigeria lidera la clasificación, Camerún es tercera y Túnez y Marruecos comparten el quinto lugar; los Leones del Atlas pueden aumentar su cifra al medirse a Canadá esta tarde en octavos.

Lo mismo ocurrirá con los «Faraones», que se medirán a Argentina en octavos el martes.

La clasificación queda así:

Nigeria: 132 partidos

Egipto: 129

Camerún: 126

Costa de Marfil: 124

Ghana: 124 partidos

Marruecos: 108

Túnez: 108 partidos



