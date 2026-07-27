Lisandro Martínez, defensa de Argentina, respondió a las duras críticas que recibió la selección de su país en el Mundial 2026, en el que el equipo consiguió el segundo puesto.

Argentina afrontó duras críticas durante la Copa del Mundo 2026 por su comportamiento, considerado excesivamente agresivo.

La imagen de la Albiceleste se vio dañada a ojos de algunos observadores, y varios incidentes alimentaron la polémica en torno al comportamiento de los jugadores argentinos, especialmente durante la derrota en la final ante España, que permitió a la Roja conseguir su segunda estrella histórica.

Ante esta oleada de críticas, Lisandro Martínez defendió a la selección de su país, denunciando lo que consideró una campaña injustificada contra Argentina.

Declaró, en unas palabras recogidas por el sitio web Foot Mercato: "¿Una campaña anti-Argentina? Estoy un poco molesto, ¡no tienen ningún motivo real para odiarnos!".

Y añadió: "Dicen que somos arrogantes, pero eso refleja más su realidad que la nuestra. Siempre hemos respetado a todos nuestros rivales".

De este modo, el defensa del Manchester United aseguró que la selección argentina, al margen de la polémica existente, cree que siempre ha respetado a sus rivales.