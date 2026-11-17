Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Lionel Messi podría estar en el Mundial 2030. Según el seleccionador argentino Lionel Scaloni, el astro sería bienvenido para reforzar el cuerpo técnico.

Messi se despidió de la selección argentina el pasado octubre. Lo hizo en un amistoso contra Benín (3-0).

El capitán de Argentina coronó su último partido con dos asistencias y un gol. Así puso fin a su carrera internacional con 126 tantos en 208 encuentros.

Messi conquistó el Mundial en 2022 tras derrotar a Francia en la final. También llegó a la final en 2014 y 2026, pero perdió ante Alemania y España, respectivamente.

Anuncios Anuncios

En 2030, Messi quizá tenga una nueva oportunidad. Esta vez no como jugador, sino como ayudante de Scaloni, que renovó recientemente con la federación hasta 2030.

Related Topics

Próximos partidos ARG Amistosos 18:00 COR

Durante la rueda de prensa previa al partido entre Argentina y Costa Rica, preguntaron a Scaloni por la posibilidad de incorporar a Messi al cuerpo técnico.

«Creo que seguirá siendo futbolista incluso después de 2030. Ya no es internacional, pero espero que siga jugando al fútbol mientras pueda. Si quiere venir aquí, no hay ningún problema. Ahora que Walter (Samuel, n. de la r.) ya no está, que venga», dijo el seleccionador.

Anuncios

Walter Samuel dejará el cuerpo técnico de Argentina después de este año para convertirse en entrenador principal de un equipo europeo.