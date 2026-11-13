Lionel Scaloni explica su decisión de dejar a Rodrigo De Paul fuera de la convocatoria de Argentina y espera que se reduzca la sanción de Leandro Paredes

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El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, ha explicado su decisión de dejar fuera de su última convocatoria al centrocampista Rodrigo De Paul, mientras espera que se reduzca la sanción de Leandro Paredes. Tras renovar su contrato hasta el Mundial de 2030, el técnico insistió en que sigue contando con ambos veteranos.

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Los veteranos del centro del campo siguen contando

Scaloni abordó la ausencia de los dos centrocampistas durante la rueda de prensa del jueves, después de que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, anunciara oficialmente su nuevo contrato hasta julio de 2030. Mientras que De Paul quedó fuera de la convocatoria de noviembre por motivos técnicos, el mediapunta de Boca Juniors Paredes cumple actualmente una sanción de 10 partidos impuesta por la FIFA, además de una multa de 90.000 dólares. No obstante, el seleccionador subrayó que la Albiceleste no ha descartado definitivamente a ninguno de los dos.

El relevo generacional abre paso a los jóvenes

Tras la retirada de Lionel Messi de la selección, el cuerpo técnico ha iniciado una etapa de reconstrucción. En la anterior ventana internacional, De Paul solo disputó el partido de despedida del astro contra Benín el 7 de octubre. Dejar fuera este mes al veterano permite a los responsables del equipo evaluar a centrocampistas emergentes como Maximo Perrone, Nico Paz y Franco Mastantuono.

Scaloni rechazó que la carrera internacional del veterano haya terminado y le instó a recuperar su mejor nivel: «La puerta no está cerrada para Rodrigo De Paul. Necesitamos su mejor versión. Queremos ver a otros jugadores jóvenes».

Una pelea en el Mundial acarrea una sanción

Por su parte, el otro centrocampista recibió una dura sanción por conducta violenta tras el pitido final de la derrota ante España en la final del Mundial de 2026. Fue captado agarrando del cuello y empujando al defensa Eric Garcia antes de derribar a Gavi. Aunque la sanción de siete partidos de su compañero Nahuel Molina se redujo recientemente a cuatro tras recurrirla, el Comité de Apelación de la FIFA rechazó a principios de este mes la solicitud de la federación argentina para rebajar el castigo de Paredes.

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Scaloni reiteró su estrecha relación con el jugador sancionado durante la rueda de prensa del jueves: «Leandro Paredes sabe que le tengo mucho cariño y que tiene mucha calidad. Tiene que competir a su mejor nivel. Las puertas están abiertas para él. Es un jugador importante aquí. Espero que le levanten la sanción».

Pendiente de resolución el recurso en Suiza

Tras el rechazo del recurso, la federación argentina anunció el pasado fin de semana que llevará el caso de Paredes ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo en Suiza. Como la FIFA contabiliza tanto los amistosos como los partidos oficiales de la CONMEBOL, sus ausencias ante Uruguay y Costa Rica en noviembre, después de perderse los encuentros de octubre contra Bolivia, Burkina Faso y Benín, elevan a cinco los partidos de sanción cumplidos. Salvo que prospere su recurso, le quedarán otros cinco por cumplir.