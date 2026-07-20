Lionel Scaloni causó gran conmoción tras la final del Mundial y abandonó la sala de prensa entre lágrimas

Lionel Scaloni lloró tras perder la final del Mundial. El seleccionador de Argentina dice que necesita tiempo para asimilar el 1-0 contra España, así que su futuro al frente de la Albiceleste es incierto.

«Me duele, me duele en el alma. Lo siento. Voy a hablar con el presidente, porque ya tengo más o menos una idea de lo que quiero hacer», afirma un emocionado Scaloni, cuyo contrato se extiende hasta finales de 2026.

«Cumpliré mi contrato y después ya veré. Necesito reflexionar, porque no sé si viviré algo tan grande; quizá el futuro lo dirá».

«Estoy agradecido al presidente por darme esta oportunidad de estar donde estoy; es el lugar soñado para cualquiera».

«Hemos dado todo hasta el final, el cuerpo técnico y los jugadores. Ahora me corresponde reflexionar», añade entre sollozos.

«Este lugar es increíble, de verdad. Es un lugar de ensueño en el que nunca hubiera imaginado estar en mi vida. Nunca pensé que todos nosotros, los chicos del cuerpo técnico, estaríamos aquí».

«Para seguir adelante se necesitan muchas cosas», afirma Scaloni, que pone abiertamente en duda su futuro como seleccionador. «Sobre todo, para recomponernos y volver a formar un grupo así, un grupo que probablemente no vuelva a repetirse. Y eso me duele, me duele en el alma. Lo siento», concluye el argentino antes de abandonar la sala de prensa a toda prisa.