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El sueño de Lionel Messi y el Inter Miami de conquistar la MLS Cup por segundo año consecutivo pende de un hilo tras una desastrosa derrota en casa por 3-0 ante el Columbus Crew. Pese a llegar a los playoffs como claros favoritos, los vigentes campeones fueron arrollados el sábado por la noche en su primer partido de playoffs en el Nu Stadium.

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Los errores propios precipitan el hundimiento del Miami

El Inter Miami se vio por detrás en el marcador a los ocho minutos, cuando el portero Dayne St. Clair salió precipitadamente y cometió penalti sobre Gonzalo Tapia, que transformó la pena máxima. Después, el portero de la selección estadounidense Patrick Schulte evitó el gol de Messi con una parada espectacular, mientras que Luis Suarez remató fuera con toda la portería a su disposición.

St. Clair realizó buenas paradas para mantener la desventaja en 1-0, pero el defensa Gonzalo Lujan vio dos amarillas y fue expulsado en el minuto 36. Después, Messi, frustrado, recibió una tarjeta amarilla por lanzar el balón directamente a la cara de Tapia desde cerca. El Columbus castigó al conjunto local, que jugaba con diez, con dos goles en un intervalo de seis minutos al comienzo de la segunda parte: Taha Habroune marcó con el interior tras un pase en profundidad de Brais Méndez y Tapia superó a Yannick Bright para escaparse. Así, el entrenador interino del Crew, Laurent Courtois, pudo sustituir al delantero cuando aún quedaban más de 30 minutos para darle descanso y evitar que viera una segunda amarilla.

Gonzalez lamenta las ocasiones falladas y el momento decisivo

El entrenador del Inter Miami, Kily Gonzalez, atribuyó la derrota a las ocasiones desperdiciadas al principio y a la expulsión de Lujan. «El equipo generó cuatro o cinco ocasiones clarísimas para sentenciar el partido, pero no las aprovechamos y su portero hizo las paradas», declaró Gonzalez a los periodistas. «Luego llegó la tarjeta roja, que cambió por completo el partido.

«Pero, si nos centramos en el 11 contra 11, creamos muchas ocasiones. Fue uno de esos partidos en los que nada te sale bien; solo queda morderse la lengua y aguantar. Todavía queda otro partido por jugar: tenemos que ir allí, ganar y luego volver para decidirlo en casa. Asumo toda la responsabilidad».

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La diferencia de dinámicas deja al descubierto el bache del Miami

El Miami, segundo cabeza de serie y con Messi, ganador de la Bota de Oro y favorito al premio MVP, terminó 13 puntos por encima del Columbus, séptimo cabeza de serie. Sin embargo, solo ha ganado cinco de sus últimos 18 partidos de la MLS y seis de los 17 que ha disputado desde abril en su nuevo estadio, el Nu Stadium, con capacidad para 26.700 espectadores, donde se quedó sin marcar por primera vez. Por el contrario, Courtois sacó al Crew del último puesto de la Conferencia Este desde el 1 de septiembre con una racha de seis victorias consecutivas, la mejor de la liga.

Próximos partidos COL Major League Soccer 20:00 MIA

El centrocampista brasileño Casemiro pidió calma ante la amenaza de eliminación. «¿Presión? Por supuesto que hay presión», dijo el exjugador del Real Madrid y del Manchester United. «El Inter Miami siempre juega para ganar y sabemos que, si perdemos el próximo partido, estamos fuera. Esa es la presión. Lo más importante ahora es mantener la calma. Sabemos que tenemos que hacerlo mejor, porque podemos hacerlo mejor. Quedamos segundos en la clasificación, así que aprovecharemos el próximo partido para demostrar a los demás lo fuertes que somos».

La eliminación amenaza antes del viaje del viernes a Ohio

La serie al mejor de tres se traslada el viernes a Columbus, Ohio, donde el Miami debe ganar para forzar un tercer y decisivo partido en casa el 2 de diciembre. Poner fin a su bache de cinco victorias en 18 partidos ante un Crew que llega reforzado por seis triunfos consecutivos y con Tapia descansado supone un gran desafío para los vigentes campeones.