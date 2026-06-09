Lionel Messi y adidas rinden homenaje al pasado con la colección «El Último Tango» para el Mundial 2026

Hace cuatro años, en Catar, Lionel Messi cerró su historia con la Copa del Mundo, completando su vitrina y, al parecer, despidiéndose del fútbol. Pero el deporte siempre abre un nuevo capítulo.

Ahora, con 38 años, se prepara para llevar a Argentina a un nuevo título y batir récords. Para celebrarlo, adidas presenta El Último Tango, una colección nostálgica que honra su despedida.

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Veinte años después de su debut, este modelo recupera el diseño de las icónicas +F50.6 TUNIT que lució en 2006. En 2006, la línea TUNIT era revolucionaria, modular y futurista, y destacaba por su cubierta de cordones que maximizaba la superficie de golpeo. Para 2026, adidas combina ese clásico look de mediados de la década de 2000 con lo último en ingeniería de calzado moderno.

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Su diseño iridiscente en blanco y azul celebra los colores de Argentina y honra la era F50 que marcó una generación. La colección también ofrece ropa y calzado para la calle.

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Destacan las zapatillas Messi AdiStar Control 5, con los tonos blanco, azul cielo y dorado de las botas. Completan el conjunto chándales retro, camisetas de calidad y accesorios, un look de streetwear imprescindible para los amantes del fútbol.

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El Último Tango celebra el legado de un jugador cuyo talento ha marcado generaciones y redefinido la grandeza.

Tienda: colección adidas x Messi El Último Tango

Ya a la venta en adidas.



