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Lionel Messi volverá a La Bombonera para compartir el campo por última vez con su viejo amigo y excompañero de selección Carlos Tevez. El delantero, conocido cariñosamente como «El Apache», ha confirmado que la estrella del Inter Miami será el invitado principal de su esperado partido de despedida el próximo mes.

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Un reencuentro de leyenda en La Bombonera

El mundo del fútbol se prepara para una noche emotiva en Buenos Aires, donde Tevez pondrá oficialmente el broche a su trayectoria. Aunque el exdelantero del Manchester United y del Manchester City se retiró del fútbol profesional hace cinco años, su partido de despedida se había aplazado hasta ahora.

La expectación por el evento ha crecido aún más tras confirmarse que Messi participará en el encuentro, previsto para el 20 de diciembre en el emblemático estadio de Boca Juniors.

Para la afición xeneize, la presencia del mejor jugador de todos los tiempos añade prestigio a una cita ya histórica. El propio Tevez confirmó la noticia, por lo que los aficionados podrán presenciar el reencuentro de los dos futbolistas que lideraron el ataque de Argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010. El anuncio tuvo aún más repercusión en las redes sociales, donde se señaló que Messi jugará el partido de despedida de Tevez el 20 de diciembre, una oportunidad poco habitual para que los aficionados vuelvan a ver al legendario creador de juego sobre suelo argentino.

La celebración de un año inolvidable para Boca

El evento «Adiós Apache» llega en un momento inmejorable para la afición de Boca Juniors. El club atraviesa una etapa de grandes éxitos nacionales y continentales: ya se ha asegurado el primer puesto de la tabla anual acumulada y ha conquistado la Copa Sudamericana.

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Con el equipo todavía en la lucha por el título de la Copa Argentina y a las puertas de los cuartos de final del Torneo Clausura, el partido de despedida servirá de cierre festivo a una campaña de 2026 excepcionalmente exitosa para el club.

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La presencia de Messi entre los participantes garantiza un lleno absoluto. Aunque el ganador de ocho Balones de Oro se ha alejado de los compromisos internacionales con la selección argentina, la posibilidad de verlo jugar en La Bombonera sigue siendo un gran atractivo para los aficionados locales. El encuentro tenderá un puente entre épocas: homenajeará a Tevez, un icono moderno del club, y contará con Messi, una figura mundial.

Los detalles de la despedida del Apache

Aunque Messi será sin duda el gran reclamo, el partido rendirá homenaje, ante todo, a la enorme aportación de Tevez a Boca Juniors en sus distintas etapas. El delantero ganó numerosos títulos con el club, incluida la Copa Libertadores, y sigue siendo una de las figuras más queridas de su historia reciente.

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Mientras el club persigue la posibilidad de conquistar un séptimo trofeo en un mismo año natural, el partido de despedida permitirá recordar a un jugador que encarnó la garra y la pasión del barrio de La Boca durante toda su carrera profesional.

Los preparativos para la cita de diciembre ya están en marcha. Se espera una gran demanda de entradas, con los aficionados deseosos de ver a los dos iconos compartir el campo por última vez. El encuentro será la despedida definitiva de Tevez, que se ha dedicado a entrenar desde que colgó las botas, según informa TyC Sports.