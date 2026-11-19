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Un mes y medio después de su último partido internacional, Lionel Messi ha roto sus vínculos con la federación argentina (AFA). A24 informa, citando al periodista Nicolás Wiñazki, de que el astro está descontento por varios asuntos.

Messi ha roto sus «vínculos personales y comerciales» con Claudio Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la AFA, respectivamente.

Messi ya no quiere que se utilicen su nombre y su imagen en las distintas actividades comerciales de la federación, que sigue aprovechando la grandeza de La Pulga , que se despidió recientemente, para generar ingresos.

Tapia y Toviggino llevan tiempo bajo investigación por sospechas de fraude fiscal y blanqueo de capitales. Tapia incluso fue acusado formalmente en marzo. Según Wiñazki, se realizó una transferencia de más de 1,2 millones de dólares a empresas dedicadas al alquiler de yates de lujo en destinos exclusivos como Mónaco e Ibiza.

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Messi también ha tenido problemas con uno de sus principales patrocinadores internacionales, la marca estadounidense de cerveza Michelob. Una empresa argentina, patrocinadora de la selección argentina, utilizó la imagen del ex capitán en una campaña relacionada con la selección.

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Michelob se molestó y se puso en contacto con los representantes de Messi. «Messi no estaba al tanto», afirma Wiñazki. «¿Quién tomó esta iniciativa? Claudio Tapia autorizó a un patrocinador argentino a utilizar la imagen de Messi, pese a que Messi tenía un contrato exclusivo con Michelob».

Según A24 , Messi y su entorno tampoco quedaron satisfechos con su partido de despedida ante Benín en octubre. Señalaron problemas de sonido e iluminación, así como con el espectáculo de drones posterior. En él se vio una imagen de Messi golpeando el balón con su pie derecho, el menos hábil.

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«La mayor estrella del fútbol argentino ha pedido a sus abogados que redacten una carta de requerimiento en la que exige a la AFA que deje de utilizar su imagen para generar beneficios que no favorecen al fútbol argentino», señaló Wiñazki.

Messi puede centrarse ahora por completo en lo que resta de su carrera de clubes y le esperan unas semanas emocionantes con el Inter Miami. El equipo de «Vice City» se enfrenta al Columbus Crew en los cuartos de final de los playoffs de la Conferencia Este.