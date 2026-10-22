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Lionel Messi llegó a Oviedo acompañado de su esposa, Antonela Roccuzzo, para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. El delantero del Inter Miami reflexionó sobre los valores que le inculcó el FC Barcelona y dedicó el prestigioso galardón a su difunto padre.

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Una multitud de aficionados rodea al ídolo argentino antes de recibir un galardón en España

El delantero del Inter Miami Lionel Messi llegó el jueves al Hotel de la Reconquista de Oviedo para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. Recibido al son de las tradicionales gaitas asturianas, el excapitán del FC Barcelona atrajo a cientos de aficionados, que se congregaron en las calles para verlo de cerca.

Acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, el futbolista de 39 años posó ante los medios y firmó autógrafos a los aficionados a las puertas de su hotel.

Messi recogerá oficialmente el galardón el viernes en el Teatro Campoamor, durante una ceremonia presidida por los reyes de España.

Messi recuerda con emoción a su difunto padre y al Barcelona

En declaraciones a EFE, Messi expresó su profundo agradecimiento por el reconocimiento y destacó el prestigio del galardón en toda España. También recordó con emoción a su padre Jorge, fallecido en agosto, y señaló que estaba «muy contento» cuando se anunció su elección en junio.

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«Seguro que él también lo está disfrutando», afirmó Messi, quien añadió que el premio va «más allá de lo que uno hace en el campo».

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El ocho veces ganador del Balón de Oro también destacó sus años de formación en el FC Barcelona: «Cuando estás allí, no se trata solo de jugar al fútbol. Más bien, el fútbol es el resultado de muchas cosas que tienes que hacer, de muchas responsabilidades que tienes».

El premio reconoce su labor humanitaria además de su grandeza deportiva

Messi fue elegido entre 27 candidatos internacionales no solo por sus títulos, sino también por su impacto social positivo. La Fundación destacó su prolongada labor como embajador de buena voluntad de UNICEF y sus esfuerzos a través de la Fundación Leo Messi para mejorar la atención sanitaria y la educación de niños vulnerables.

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«Además de su deslumbrante talento, el jurado destacó... su notable y constante labor benéfica», confirmó la Fundación.

«Leo Messi también se ha ganado el respeto y la admiración de todos por su comportamiento ejemplar en el campo y por su constancia, humildad y compromiso con el juego en equipo».

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Una leyenda consolida su legado tras retirarse de la selección

La distinción llega poco después de que Messi se retirara oficialmente de la selección argentina, poniendo fin a una trayectoria extraordinaria que incluyó 126 goles en 208 partidos internacionales, dos títulos de la Copa América y el Mundial de 2022.

Messi se une a un selecto grupo de premiados del que forman parte Serena Williams, Rafael Nadal y Eliud Kipchoge.

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En su declaración oficial, Messi expresó su deseo de que su trayectoria inspire a las futuras generaciones: «Espero que mi historia inspire a muchos niños y niñas a seguir soñando... sabiendo que lo más importante es intentar ser una buena persona».