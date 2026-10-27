Lionel Messi logra un puesto sorprendente en el Balón de Oro: La estrella del Inter Miami desafía el paso de los años en la clasificación de 2026

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Lionel Messi ha vuelto a demostrar que la clase es permanente al lograr un sorprendente quinto puesto en la clasificación del Balón de Oro de 2026. Pese a jugar en la Major League Soccer con el Inter Miami, el legendario argentino superó a numerosas estrellas de la élite europea y se mantuvo entre los cinco mejores futbolistas del mundo.

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Messi sigue entre la élite mundial

La gala del Balón de Oro 2026, celebrada el lunes 26 de octubre en el London Palladium, tuvo a Harry Kane como protagonista, pero Lionel Messi siguió acaparando la atención al terminar en quinta posición.

El buen resultado del argentino llega un año después de quedarse fuera de la lista de 30 candidatos. Sus actuaciones en el Mundial de 2026 recordaron a los votantes su capacidad para decidir partidos. Durante el torneo disputado en Norteamérica, el veterano delantero marcó ocho goles y repartió cuatro asistencias. Terminó segundo en la lucha por la Bota de Oro y ganó el Balón de Plata. Llevó a Argentina hasta la final, la tercera que disputaba en un Mundial, en la que cayó por 1-0 ante España tras la prórroga. Fue, posiblemente, el torneo más productivo de su carrera internacional.

Los aspirantes no alcanzan al mejor de todos los tiempos

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Kylian Mbappé y Lamine Yamal figuraban a menudo entre los principales aspirantes al premio. Terminaron segundo y tercero, respectivamente, sin lograr superar los puntos obtenidos por Kane en la votación. Rodri, que ganó el trofeo en 2024 cuando jugaba en el Manchester City y se incorporó al Barcelona en agosto, quedó cuarto tras una temporada en la que ganó el Mundial con España y recibió el Balón de Oro del torneo. El quinto puesto de Messi iguala su posición de 2018 y refleja una constancia al máximo nivel que abarca casi dos décadas de fútbol profesional.

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Entre los otros nombres destacados de los diez primeros figuraron Khvicha Kvaratskhelia, del Paris Saint-Germain, en sexta posición, y Ousmane Dembélé, en séptima. Erling Haaland protagonizó una notable subida: pasó del puesto 26 del año anterior al octavo, en gran parte gracias a su abundante producción goleadora con el Manchester City y a sus siete tantos en el Mundial. Michael Olise, del Bayern de Múnich, y el centrocampista del PSG Fabián Ruiz completaron los diez primeros puestos. Pese a competir al máximo nivel del fútbol europeo, estos jugadores terminaron por detrás del veterano capitán del Inter Miami en la clasificación final.

Kane pone fin a la sequía inglesa

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Fue una noche histórica para el fútbol inglés: Harry Kane se convirtió en el primer jugador de su país en ganar el premio desde Michael Owen en 2001. El delantero del Bayern de Múnich marcó 73 goles en todas las competiciones con su club y su selección, el segundo registro más alto en una sola temporada, solo por detrás de los 82 de Messi en la 2011-12. Tras recibir el trofeo, Kane reconoció enseguida a quienes le ayudaron a llegar a la cima del fútbol mundial. «Gracias a todos los que me votaron. Imagino que fue difícil, así que gracias», dijo ante los asistentes a la gala, según recoge Sportskeeda. También dio las gracias a sus compañeros del Bayern y mencionó a Michael Olise, Dayot Upamecano y Luis Díaz.

Kane también recordó sus orígenes y el camino que le llevó hasta el escenario de Londres. «También quiero dar las gracias al Tottenham Hotspur. Desde luego, no estaría donde estoy hoy sin el Tottenham. Estuve allí desde los 11 años. Con toda la orientación y todos los entrenadores, me permitisteis vivir mi sueño. Así que, sin duda, todos esos momentos juntos, con sus altibajos, me han llevado hasta este momento», añadió en homenaje al club en el que pasó la mayor parte de su carrera antes de trasladarse a Alemania. También envió sus mejores deseos al entrenador del Bayern, Vincent Kompany, quien, según Kane, estaba en casa o posiblemente aún en el hospital.

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Homenajeado en España, ausente en Londres

Messi no asistió a la gala de Londres. Días antes, el 23 de octubre, había sido distinguido en Oviedo con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, que reconoció su excelencia sostenida, su humildad y su compromiso con el juego en equipo. Su ausencia en Londres coincidió con el comienzo de la Messi Cup, el torneo juvenil organizado por el Inter Miami que se celebra del 25 de octubre al 1 de noviembre.

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Con ocho Balones de Oro en su palmarés, Messi sigue siendo el jugador más laureado en la historia del premio. A sus 39 años, su capacidad para terminar entre los cinco primeros ha redefinido las expectativas sobre los jugadores veteranos. Mientras sigue aumentando la proyección de la MLS y manteniendo su alto nivel, su legado permanece intacto. Vuelva o no a figurar entre los nominados, su «último baile» con la élite del fútbol mundial ha sido sencillamente espectacular y demuestra que sigue siendo un rival al que hay que tener muy en cuenta.