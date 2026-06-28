Lionel Messi hace historia en el Mundial con un certero tiro libre que da la victoria a Argentina

Argentina ganó su tercer partido del grupo. Ante la eliminada Jordania, Lo Celso, Lautaro y Messi dieron al campeón un 3-1 merecido. Messi, con su certero tiro libre, se convirtió en el primer jugador en marcar en siete partidos consecutivos de un Mundial. Argentina se enfrentará a Cabo Verde en los octavos de final.

Argentina ya tenía asegurada la primera posición del grupo, mientras que Jordania solo conservaba una remota opción de ser uno de los ocho mejores terceros. Por ello, el técnico Lionel Scaloni decidió dejar a Messi en el banquillo para darle descanso.

El equipo sudamericano tardó en abrir el marcador, pero en el 19’ Lo Celso transformó un libre directo tras una falta de Mohannad Abu Taha: 1-0.

Poco después, Lautaro remató al larguero desde cerca tras un centro desde la izquierda. En el rebote, Senesi cabeceó y el portero Yazeed Abulaila atajó, aunque el defensa había recibido un fuerte golpe de Nizar Al-Rashdan. Argentina obtuvo un penalti, que Lautaro transformó: 2-0.

Jordania respondió con un buen tramo y repelió varios ataques rivales, aunque sin crear peligro real. Tras el descanso, Lautaro pareció anotar su segundo gol, pero fue anulado por fuera de juego.

Argentina no se esforzó y volvió a rozar el 3-0, pero el disparo de Lautaro golpeó el larguero. Cuando Messi iba a salir, Jordania recortó a 2-1: Mousa Tamari remató un centro de Ehsan Haddad.

Poco después, Messi ingresó y buscó su sexto gol: su primer remate se fue alto, pero a los 70 minutos curvó un libre por encima de la barrera y batió a Abulaila: 3-1.