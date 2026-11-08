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Lionel Messi está a punto de protagonizar un emotivo y sorprendente regreso a Argentina apenas unos meses después de despedirse del fútbol internacional. Según se informa, el Inter Miami está ultimando los planes para disputar un amistoso de pretemporada de gran repercusión que permitiría al legendario delantero volver a pisar el campo en el que jugó su último partido con la selección campeona del Mundial de 2022.

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El Inter Miami estudia jugar un amistoso en el Monumental

El Inter Miami planea viajar a Buenos Aires para disputar un partido de pretemporada contra River Plate. Según Bolavip Argentina, el encuentro está previsto para el 19 de enero en el emblemático Estadio Monumental.

El partido supondría el regreso de Messi al mismo estadio en el que puso fin recientemente a su carrera internacional. El delantero se despidió de la selección argentina el 6 de octubre tras un partido contra Benín.

Giras internacionales y vínculos cada vez más estrechos

Aunque ninguno de los dos clubes ha confirmado oficialmente el partido, el encuentro propuesto encaja con la reciente estrategia comercial del Inter Miami. Desde la llegada de Messi a Estados Unidos, el club de la MLS ha emprendido giras internacionales para ampliar el alcance de su marca.

Llevar al equipo a la capital argentina supone un paso natural para el club. También permite al capitán del Inter Miami reencontrarse con una afición local que lo ha acogido con entusiasmo.

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Respeto mutuo en el Monumental

Messi mantiene una relación especial con River Plate. Durante su despedida internacional en octubre, el club argentino se volcó en homenajear al legendario delantero: su presidente, Stefano Di Carlo, le entregó un carné de socio honorario y una placa conmemorativa.

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También recibió una camiseta personalizada con el número 10 para celebrar el 125.º aniversario del club. A cambio, Messi regaló a los aficionados la camiseta que lució en el partido, firmada por él, y que ahora se exhibe con orgullo en el museo de River Plate.

El reto de los playoffs de la MLS Cup

Antes de centrarse en sus planes para enero, el Inter Miami debe afrontar una decisiva campaña en los playoffs de la MLS Cup. El equipo firmó una buena temporada en la competición nacional y se aseguró con holgura una plaza en la fase final, además de un billete para la próxima Copa de Campeones de la Concacaf.

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Messi y sus compañeros se enfrentarán ahora al Columbus Crew, séptimo cabeza de serie, en una esperada eliminatoria de primera ronda al mejor de tres partidos. Una vez concluya su participación en los playoffs, el viaje propuesto a Buenos Aires supondría un regreso de gran repercusión para dar comienzo a su próxima campaña.