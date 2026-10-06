Lineker: Bellingham puede convertirse en el mejor jugador de la historia de Inglaterra

Jude Bellingham se ha erigido como una de las grandes figuras del parón internacional, pues el centrocampista del Real Madrid atraviesa un extraordinario momento de forma con la selección inglesa, equipo cuyas líneas también lideró durante la última Copa del Mundo.

En aquel torneo veraniego, Bellingham marcó siete goles y terminó en el tercer puesto de la tabla de goleadores de la competición, por detrás únicamente de Kylian Mbappé y Lionel Messi, e igualado con Erling Haaland.

Tras un arranque sólido en la temporada de LaLiga con el Real Madrid, su rendimiento ha seguido en ascenso en los últimos partidos con el equipo que dirige el técnico Thomas Tuchel. Fue el mejor jugador de Inglaterra en el duelo ante España, mientras que solo disputó unos pocos minutos frente a la República Checa (por la política de rotaciones), para luego ofrecer una actuación excepcional en el partido en el que la selección arrolló a su rival croata (7-0), en el que marcó un gol y dio tres asistencias más.

En su país, el centrocampista se ha ganado la admiración de todos sin excepción. El exfutbolista inglés Gary Lineker fue uno de los más entusiastas a la hora de elogiar a Bellingham tras su destacada actuación en el último encuentro, hasta el punto de afirmar —durante su participación en el pódcast «The Rest Is Football»— que podría llegar a convertirse en el mejor futbolista de la historia de Inglaterra.

En ese mismo programa, Micah Richards declaró: «No creo que tenga el talento de Cole Palmer ni el toque de Phil Foden, pero considero que merece una nota de 9 sobre 10 en todos los demás aspectos. En cuanto a su confianza en sí mismo, es un 10 sobre 10; cree por completo en todo lo que hace». Un punto de vista con el que Lineker no estuvo de acuerdo.

Lineker afirmó, según recogió el diario catalán «Sport»: «No estoy de acuerdo contigo en este punto; la capacidad de Jude para controlar el balón es sencillamente asombrosa. Y su manera de girar y de superar a los rivales... Creo que Jude podría acabar convirtiéndose en el mejor jugador de la historia de Inglaterra».







