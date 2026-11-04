¿Quiere acceder a su servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podría encontrarse con bloqueos geográficos? En ese caso, una red privada virtual (VPN) resulta muy útil.

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita Mira fútbol dondequiera

Consiga una VPN fiable. Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elija la ubicación del servidor. Seleccione un servidor VPN en el país donde se transmite oficialmente el partido.

Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).

Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP). Acceda al operador oficial. Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de transmisión.

Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de transmisión. Inicie sesión y encuentre la transmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Lillestrøm vs. Viktoria Plzen: hora de inicio

Europa League - Jornada 4 5 nov 2026 - 12:45 Aaraasen Stadion

El partido entre Lillestrøm y Viktoria Plzen comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 18:45.

Lillestrøm vs. Viktoria Plzen hoy en directo: ¿quién lo transmite por televisión y streaming?

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con Lillestrøm y Viktoria Plzen?

Lillestrøm llega a este partido con la moral alta: los noruegos han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente, el equipo de Hans Erik Ödegaard se impuso por 0-1 a domicilio ante Start. Solo el partido de Europa League como visitante ante Real Sociedad terminó en una contundente derrota por 0-6. En esos cinco encuentros, Lillestrøm marcó ocho goles y encajó once.

Viktoria Plzen, por su parte, presenta un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su actuación más reciente fue una convincente victoria a domicilio por 0-4 ante Baník Ostrava en la liga checa. En la Europa League, Plzen perdió su último encuentro por 1-2 ante PFK Levski Sofía. En esos cinco partidos, el club marcó 16 goles y encajó ocho.

Lillestrøm vs. Viktoria Plzen: alineaciones

Lillestrøm vs. Viktoria Plzen: estado de forma

Lillestrøm vs. Viktoria Plzen: balance de enfrentamientos directos

Lillestrøm vs. Viktoria Plzen: las clasificaciones