Sin sus grandes estrellas, el PSG de Mauricio Pochettino intentará este domingo levantar el trofeo de la Supercopa de Francia , esa que disputará ante el Lille (campeón de la pasada edición de la Ligue1) en el Bloomfield Stadium de Tel Aviv. El campeón de la Copa de Francia , sin embargo, se la jugará sin sus mejores futbolistas.

Lille vs. PSG: ¿Por qué Sergio Ramos, Kylian Mbappé y Neymar no juegan la Supercopa de Francia?

El conjunto del Parque de los Príncipes saltará al terreno de juego con prácticamente un once lleno de suplentes. Y en cuanto a los fichajes, solo Wijnaldum (ex del Liverpool ) y Achraf (ex del Inter ) han entrado en la convocatoria.

En el caso de Sergio Ramos , el ex del Real Madrid será baja porque sigue recuperándose de sus molestias en el muslo, mientras que Gianluigi Donnarumma , el nuevo portero que ha fichado el PSG procedente del AC Milan , todavía no ha vuelto de sus vacaciones tras ganar la Eurocopa con Italia este verano.

A Kylian Mbappé , a quien se lo sigue relacionando con el Real Madrid , Pochettino ha decidido reservarle para tenerle a punto antes del debut de la próxima semana ante el Troyes en la Ligue 1. Y Neymar , como Ángel Di María , Leandro Paredes o Marquinhos , no estarán presentes tampoco después de jugar hasta el último día la Copa América en Brasil. Así pues, las bajas son muchas e importantes por el lado de los capitalinos.

En tanto que el Lille, que atraviesa una fuerte crisis económica, ha perdido a su entrenador, Christophe Galtier , además de dos pilares en la conquista del título como Maignan o Soumaré , traspasados al Milan y Leicester respectivamente.