Lille vs. Marseille, Ligue 1: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Es el partido que promete más espectáculo en este comienzo de temporada. Este viernes por la noche, el estadio Pierre-Mauroy acoge un duelo explosivo entre el LOSC y el Olympique de Marsella, dos de los mejores ataques del campeonato. Pero más allá de los goles, este partido tiene un sabor particular para un hombre: Timothy Weah. El internacional estadounidense regresa al Norte con la camiseta olímpica, con "mucha energía y ganas" para desafiar al club que lo reveló en la Ligue 1.

Dos máquinas de marcar cara a cara

Las cifras dan vértigo. Con respectivamente 35 y 28 goles anotados, Marsella y Lille son los equipos más prolíficos de Francia. Incluso el PSG o el líder lensois no lo han hecho tan bien. Impulsado por un Mason Greenwood imparable (máximo goleador del campeonato) y un Pierre-Emerick Aubameyang decisivo, el OM lleva cinco partidos consecutivos con al menos un gol como visitante. Por su parte, el Lille, liderado por la revelación Hamza Igamane, ha marcado en sus últimos seis partidos en todas las competiciones. La pólvora amenaza con hablar.

El OM debe aprender a terminar el trabajo

Si l'attaque brilla, la defensa marsellesa inquieta por su fragilidad en los últimos instantes. El empate concedido frente a Toulouse (2-2) en los descuentos dejó un sabor amargo a Roberto De Zerbi, frustrado por la falta de control de su equipo. "Perdimos dos puntos, el primer lugar de la tabla. Me molesta", se quejó el técnico italiano. Para esperar ganar en el Norte, el OM deberá mostrar más carácter durante 90 minutos.

Lille, sólido en casa pero disminuido

Para Lille, el objetivo es acercarse al podio. Fuertes por su solidez en casa (39 puntos tomados esta temporada, solo el OM ha hecho mejor con 42 unidades), los Dogues quieren aprovechar este choque para acercarse a su adversario de la noche. Pero Bruno Génésio deberá lidiar con ausencias notables, especialmente en defensa, y la suspensión de su centrocampista Ayyoub Bouaddi. Un reto de envergadura frente a la furia ofensiva marsellesa.

Cómo ver Lille vs Marseille, Ligue 1 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido no cuenta con transmisión confirmada en España por lo que recomendamos NordVPN, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 2 y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de beIN Sports, Fanatiz y Fubo Sports.

Cómo mirar desde cualquier lugar con un VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Un VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea durante el streaming. Si no sabes qué VPN usar, consulta el guía de GOAL sobre los mejores VPN para el streaming deportivo.

Horario y lugar del partido Lille - Marsella

El partido se disputa este viernes 5 de diciembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Pierre-Mauroy.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Información de los equipos y plantillas

Información sobre el Lille

El LOSC aborda este choque contra el OM con varias incertidumbres importantes. Olivier Giroud y Aissa Mandi siguen siendo muy inciertos después de haberse perdido la preparación de la semana, mientras que Bruno Genesio se verá privado de Ayyoub Bouaddi, suspendido tras su roja contra Le Havre. Ousmane Touré continúa fuera debido a una rotura del ligamento cruzado, y el portero Marc-Aurèle Caillard permanece alejado de los terrenos de juego para tratarse una lesión en el codo.

Por el contrario, Hamza Igamane llega en racha: su gol decisivo en los últimos minutos ofreció tres puntos valiosos a los Dogues a pesar de la inferioridad numérica, confirmando su ascenso. Berke Özer, autor de seis paradas en el último partido, debería volver a ocupar la portería después de haber firmado su cuarto partido sin gol en contra de la temporada.

Información sobre el Marseille

El Marsella aún tendrá que lidiar con varias ausencias importantes en Lille. Facundo Medina (tobillo), Amine Gouiri (espalda) y Hamed Junior Traoré (muslo) siguen siendo bajas, mientras que Michael Murillo apenas está regresando de una lesión y podría no empezar. En este contexto, Roberto De Zerbi alineará su once más competitivo, con una pregunta persistente en el medio: ¿quién acompañará a Höjbjerg y Vermeeren? Los perfiles de O’Riley, Nadir, Bakola o Gomes son todos posibles en función del plan de juego. Delante, ninguna sorpresa: Greenwood, Paixão y Aubameyang formarán el trío ofensivo. En defensa, RDZ tendrá que decidir entre Pavard, Aguerd y Balerdi, con solo dos plazas disponibles en el eje.

Últimos resultados

Historial de enfrentamientos

Clasificación