Lille prefiere a los grandes de la Premier League antes que al Real Madrid en el fichaje de Bouadi

El Real Madrid puja por el marroquí Ayoub Bouadi, de 18 años, centrocampista completo, versátil y creativo que brilla con los Leones del Atlas en el Mundial. y competitivo en defensa pese a su falta de experiencia.

Según el diario español «Sport», las cualidades de la «perla del Lille» han atraído a los grandes clubes europeos pese a que aún no ha mostrado su mejor versión. ha llamado la atención con el Lille, donde fue titular y rindió bien ante Brasil y Escocia, antes de que su técnico, Mohamed Wahbi, le diera descanso contra Haití.

Llegó a la cantera del Lille en 2021 y esta temporada ha disputado 42 partidos con el primer equipo. Su contrato vence en 2029. Su valor de mercado ha subido de 28 a 50 millones de euros, pero su club lo valora en 80 millones para abrir la puja.

La operación está en pugna: Real Madrid, PSG y Barcelona el Bayern de Múnich y el Inter de Milán; sin embargo, los clubes de la Premier League son los que más apuestan por él, con el Manchester City a la cabeza, seguido de Arsenal, Liverpool y Chelsea.

La directiva del Lille quiere retenerlo una temporada más para sacar mayor provecho de su futura venta y contar con él en la Liga de Campeones, tras quedar terceros en la Liga francesa. El club, dedicado a formar y vender jugadores, ha obtenido enormes beneficios en los últimos años con traspasos como los de Leny Yoro u Osimhen, Pepe, Liao o Eden Hazard.

Según ESPN, el Lille prefiere venderlo a la Premier League, con el Manchester City a la cabeza, antes que al PSG, los dos clubes que ya se han puesto en contacto con el club. ya que Enzo Maresca lo quiere como reemplazo de Bernardo Silva.

El Real Madrid también sigue la operación, aunque prioriza otros objetivos; sin embargo, ni el Lille ni el entorno madridista descartan una oferta si fallan otras opciones.